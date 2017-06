Stockach Schweizer Feiertag: Stadtjugendpflege bietet alternatives Programm für junges Publikum

Gesichter des Stadtfests: Die Stadtjugendpflege organisiert am Stadtfest für Kinder Spiele und Attraktionen sowie Rockmusik für Jugendliche

Stockach – Vier Konzerte, eine Kletterwand, mehrere Spiele und ein Bällebad sind nur wenige der zahlreichen Aktionen, die die Stadtjugendpflege Stockach für den Schweizer Feiertag organisiert hat. Samstags, am 24. Juni, startet bereits ab 10 Uhr das Kinderprogramm, das erstmals seit drei Jahren wieder auf dem Kirchplatz stattfinden wird. "Die Kinder können alleine oder mit ihren Eltern unsere Angebote ausprobieren", sagt Stadtjugendpfleger Frank Dei. Neu ist das große Bällebad mit einem Gewinnspiel. Die 7,50 Meter große Kletterwand ist ein bewährter Höhepunkt und wird wieder aufgebaut. Für den Durst nach dem Klettern und Toben steht der mobile Saftladen des Präventionsprojektes b.free auf dem Kirchplatz und bietet alkoholfreie Cocktails an. Der Saftladen wird am Nachmittag in die Stabelstraße umziehen, wo die b.free Jugendbühne aufgebaut sein wird. Den Übergang vom Kinder- zum Jugendprogramm macht auf der Jugendbühne um 15 Uhr das Marionettentheater Zipfelmütze mit dem Stück "Die kleine Kräuterhexe".

Ab 17 Uhr wird es dann lauter und musikalischer auf der Jugendbühne. Zunächst tritt der junge Liedermacher Marius aus Schwenningen auf, der eigene Songs von Pop bis Rock präsentiert. Er stimmt ein auf die Rockband Helimoped aus Stuttgart. Die vier Jungs arbeiten gerade an ihrem ersten Album und werden bis 19.15 Uhr einen ersten Einblick geben, was sie zu bieten haben. Im Anschluss gibt es bereits bekannte Töne von der Jugendbühne zu hören. Die Gruppe Welcome to the Fun House aus Donaueschingen spielte bereits am letzten Schweizer Feiertag und blieb Frank Dei in Erinnerung. "Uns hat der Auftritt sehr gefallen, deswegen haben wir sie gefragt, ob sie Lust haben, auch in diesem Jahr zu spielen", sagt der Stadtjugendpfleger. Seit 2013 spielen die drei Jungs Rock- und Punkmusik auf den Bühnen der Region. Den Abschluss auf der Jugendbühne macht um 21 Uhr die Bonndorfer Gruppe Rabbit Mex Machine, die mit Gitarren, Schlagzeug und kraftvollem Gesang vor dem Feuerwerk für Stimmung sorgen wollen.