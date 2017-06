Stockach Schweizer Feiertag: Die Feuerwehr Stockach löscht auch den Durst

Gesichter des Stadtfests: Am Kriegerdenkmal bietet die Feuerwehr Getränke an und steht gleichzeitig für den Notfall bereit

Stockach – Für Sicherheit sorgen und dabei trotzdem Teil des Programms am Schweizer Feiertag sein – auf diesen Spagat bereitet sich die Feuerwehr Stockach momentan vor. "Durch die zentrale Lage am Kriegerdenkmal erreichen wir im Notfall schnell alle Bereiche des Stadtfests", sagt Stadtkommandant Roman Brandys. Von 10 bis 19 Uhr stellt die Feuerwehr zudem Einsatzfahrzeuge aus und verkauft Getränke. "Der Erlös unseres Verkaufs geht an die Jugendfeuerwehr und in unsere Ausrüstung", sagt Brandys. Die Jugendfeuerwehr organisiert für Kinder einen Spritzenwettbewerb, bei dem die Kinder Feuerwehrmann spielen können. "Wir überlegen uns immer ein Programm für Kinder. Natürlich können auch die Feuerwehrautos besichtigt werden. Außerdem informieren wir über die Feuerwehr und beantworten gerne Fragen", fasst der Stadtkommandant zusammen.

Mit 15 ehrenamtlichen Helfern ist die Feuerwehr präsent. Davon ist eine Staffel immer startklar, falls es einen Alarm geben sollte. Für das schnelle Eintreffen im Notfall ist allerdings nicht nur die Feuerwehr verantwortlich. "Wir appellieren an alle Besucher, dass sie dringend alle Rettungswege freihalten und nicht so parken, dass kein Einsatzfahrzeug durchkommt", sagt Brandys. Das Ordnungsamt kontrolliere zudem am Vormittag noch, ob alle Stände den nötigen Abstand halten, damit die Sicherheit gewährleistet ist. "Mit dem Ordnungsamt gehen wir vorab auch immer mögliche Gefahrenstellen durch, wie beispielsweise Stände mit einer Fritteuse", erklärt Brandys.

Für das Feuerwerk am Abend stellt die Feuerwehr sechs Einsatzkräfte bereit. Zuvor werden alle Gefahren eines Feuerwerks noch mal durchgesprochen, damit alle gut vorbereitet sind. Zu den Vorbereitungen zählt auch, dass die Einsatzkräfte bei hohen Temperaturen trockene Wiesen bewässern, um ein Brandrisiko durch Raketen zu verringern. "Wenn Besucher einen Brand bemerken, sollen sie die 112 anrufen, so können wir am schnellsten reagieren", erklärt Brandys.