Stockach Schweizer Feiertag: Das Programm für das Stadtfest steht

Die Vorbereitungen zum Schweizer Feiertag laufen. Das Stadtfest soll auch ein Schaufenster zum Kulturangebot der Stadt sein.

Einige Neuerungen und ein bekanntes Grundgerüst – so präsentiert sich die Vorschau auf das Programm des Schweizer Feiertages. Das Stockacher Stadtfest findet in diesem Jahr zum dritten Mal in der Regie der Stadtverwaltung statt, nachdem das Narrengericht als Veranstalter ausgestiegen war. Und nach den beiden vorigen Durchgängen sei die Organisation des Festes nun etwas entspannter, sagte Stockachs Hauptamtsleiter Hubert Walk bei der Vorstellung des Programms. Walk und Kulturamtsleiter Stefan Keil sind die Hauptorganisatoren des Schweizer Feiertags. Wem das Fest was bietet:

Musikfreunde: 20 Musikvereine und andere Gruppen zählt das Programm auf, die am Samstag tagsüber spielen werden. Der Eintracht-Chor werde in diesem Jahr neu dabei sein, sagt Hubert Walk. Doch auch von Freitag- bis Sonntagabend gibt es viel zu hören. Bei der Eröffnung auf dem Gustav-Hammer-Platz mit Papis Pumpels (Freitag), bei den Coverbands Cocker Inspiration, die sich auf Songs von Joe Cocker spezialisiert hat, und Crossage (Samstag) und bei dem Streichquartett La Finesse (Sonntag). Mit dieser Gruppe aus vier Musikerinnen hofft Kulturamtsleiter Stefan Keil, das Kulturprogramm zum Stadtfest auch für Zuhörer zu öffnen, die nicht allein an klassischer Musik interessiert sind, denn "die vier spielen Klassik, Filmmusik, vieles, was speziell für sie arrangiert ist." Nicht zuletzt will Keil damit neue Besucher für die Meisterkonzerte gewinnen.

Das Kindertheater Sturmvogel aus Reutlingen gastiert in diesem Jahr am Montag, mit Vorstellungen um 10 Uhr und 15 Uhr. Gerade für Gruppen sei der neue Termin günstig, so Hubert Walk. Gespielt wird das Stück "Mein Freund Charlie". Kinder können auf einem Flohmarkt Geld verdienen. Dieser findet an der Kirchhalde und in der Salmannsweilerstraße statt – kostenlos und ohne Voranmeldung, so Siegfried Endres vom Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG), der die Märkte organisiert. Vor allem die Kirchhalde sei ein interessanter Standort beim Kinderflohmarkt, denn "da läuft jeder durch", so Endres. An der Jugendbühne in der Stabelstraße tritt das Marionettentheater Zipfelmütze auf (Samstag, 15 Uhr). Und das Kinderprogramm soll wieder auf dem Kirchplatz stattfinden, so Walk. Kunstinteressierte: Zum Kulturprogramm gehört auch die Ausstellung "Joan Miró bis Otto Dix" mit Werken aus der Sammlung von Heinrich Wagner, die zum Schweizer Feiertag zum ersten Mal für das Publikum geöffnet sein wird. An den vier Festtagen öffnet das Stadtmuseum im Alten Forstamt von 10 bis 18 Uhr.

Jugendliche: Die Jugendbühne wird wie im vergangenen Jahr in der Stabelstraße aufgebaut, allerdings etwas anders platziert, so Hubert Walk. Am Samstagabend treten dort ab 17 Uhr vier Nachwuchsbands auf, die sich speziell an Jugendliche wenden, nämlich Liedermacher Marius aus Villingen-Schwenningen, "Welcome to the Fun House" aus Donaueschingen, Helimoped aus Stuttgart und "Rabbit Mex Machine" aus Bonndorf.

Die Jugendbühne wird wie im vergangenen Jahr in der Stabelstraße aufgebaut, allerdings etwas anders platziert, so Hubert Walk. Am Samstagabend treten dort ab 17 Uhr vier Nachwuchsbands auf, die sich speziell an Jugendliche wenden, nämlich Liedermacher Marius aus Villingen-Schwenningen, "Welcome to the Fun House" aus Donaueschingen, Helimoped aus Stuttgart und "Rabbit Mex Machine" aus Bonndorf. Straßenmarkt: Der Straßenmarkt soll sich in bewährter Weise vom Bahnhof bis zum Hotel Goldener Ochsen ziehen, sagt Siegfried Endres vom HHG. Er erwartet wieder etwa 200 Teilnehmer, viele von ihnen kämen aber noch relativ spontan, wenn das Wetter gut ist. Von Anfang an mache Dieter Fritz die Standeinteilung – dieses Jahr zum 41. Mal. Bianca Duventäster nimmt im Vorfeld die Anmeldungen entgegen.

Daten und Fakten

Das Stockacher Stadtfest Schweizer Feiertag findet von Freitag, 23. Juni, bis Montag, 26. Juni, statt. An allen vier Tagen gibt es auf dem Dillplatz einen Vergnügungspark (jeweils ab 14 Uhr, am Freitag ab 15 Uhr). Zum Fest gehört wie jedes Jahr ein Feuerwerk (Samstag, 22.30 Uhr). Und auch die Tradition der Böllerschüsse soll neu belebt werden, nachdem es Anfragen gegeben habe, sagt Hauptamstsleiter und Organisator Hubert Walk. Dies soll am Eröffnungsabend geschehen, gesucht werde jetzt noch ein guter Platz. Die Bewirtung übernehmen hauptsächlich Yetis und Narrengericht, am Freitagabend auch die Schalmeien. Am Samstag sind viele Vereine bei der Bewirtung engagiert. (eph)