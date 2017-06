Stockach Schweizer Feiertag 2017: Ein buntes Fest für die Stadt - Hier gibt's alle Bilder!

Beim Stockacher Stadtfest herrscht gute Laune. Einen ganzen Tag gab es Musik und Unterhaltung in der ganzen Innenstadt.

Zufriedene Veranstalter und Vereine, weniger Besucher als im vergangenen Jahr und durchgehend trockenes Wetter: So lässt sich der Schweizer Feiertag 2017 zusammenfassen. "Wir sind sehr zufrieden", sagte Hubert Walk, Leiter des städtischen Hauptamtes und mit Kulturamtsleiter Stefan Keil Haupt-Organisator des Stadtfestes, am Tag nach dem großen Straßenfest: "Es war ein rundum gelungenes Fest."

Walk gab allerdings auch zu, dass weniger Besucher als in früheren Jahren am Samstag durch die Straßen von Stockach schlenderten. Neben dem warmen Wetter würden auch die vielen anderen Feste in der Region dabei eine Rolle spielen. Absprachen mit anderen Städten seien allerdings nicht möglich. Manchen Festbesuchern war es aber auch nicht unrecht, dass weniger Menschen zu Gast waren. Manche Händler auf dem Straßenmarkt hingegen blieben eher unzufrieden zurück.

Auf das Wetter verweist in diesem Zusammenhang auch Siegfried Endres, Vorsitzender des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG), der den Straßenmarkt organisiert: "Da haben die Leute keine Lust, Kleidung anzuprobieren." Aus Sicht der HHG sei der Straßenmarkt in diesem Jahr "zufriedenstellend, aber nicht überragend" gewesen. Die Zahl von etwa 200 Ständen habe man jedenfalls wieder erreicht. Und: Die Standeinteilung sei dieses Jahr relativ leicht von der Hand gegangen, auch wenn es immer eine Gruppe von Händlern gebe, die ohne Anmeldung am Samstagmorgen erscheint.

Bei Vereinsvertretern hörte man viel Zufriedenheit. Zum Beispiel beim Lions-Club, wo sich Dirk Lindemann über die Stammkunden am Bücherstand freute. Mit dem Erlös unterstützt der Lions-Club soziale Zwecke wie die Stockacher Tafel, die Stadtjugendpflege oder die Schulen. "Wir sind auch vor Ort, um zu zeigen, dass wir aktiv sind", sagte Lindemann. Auch bei der Skizunft Stockach gab es zur Kaffeezeit längere Schlangen. Mitorganisatorin Ingrid Tieke konnte ebenfalls von Stammkunden berichten: "Wir sind seit Jahren an dieser Stelle zu finden." Bei den Naturfreunden ließ der Vorsitzende Manfred Gohl ebenfalls zufriedene Töne hören. Dass es am frühen Nachmittag noch Grillhähnchen gegeben habe, liege hauptsächlich daran, dass man mehr davon eingekauft habe.

Beim Schweizer Feiertag kamen auch politisch Interessierte nicht zu kurz. Durchgehend guten Besuch habe man am Stand von CDU-Stadtratsfraktion und -Stadtverband zu verzeichnen gehabt, erzählte Werner Gaiser, Vorsitzender des Stadtverbandes. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung, der den größten Teil des Tages an dem Stand präsent war, berichtete von vielen lockeren Begegnungen und netten Gesprächen – Wahlkampfprospekte habe er aber nicht dabei gehabt. Die hatte auch sein Herausforderer von der SPD, Tobias Volz, nicht im Gepäck. Mit einigen Stockacher Parteifreunden drehte er eine Runde über den Straßenmarkt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, denn: "Politik findet draußen auf der Straße statt." Und das laufe auch viel besser als bei seiner vorigen Kandidatur vor vier Jahren.

Am Abend schließlich brachten die Bands Crossage auf dem Marktplatz mit erdigem, groovigem Rock und die Cocker Inspiration mit den Hits des Rock-Superstars das Publikum in Stimmung und zum Tanzen. Und das Feuerwerk, das beim Dillplatz gezündet wurde, brachte die Festgäste zum Staunen.

Der Festmontag

Am heutigen Montag, 26. Juni, ist beim Stadtfest der Tag der Kinder. Um 10 Uhr und um 15 Uhr gastiert das Theater Sturmvogel aus Reutlingen mit dem Stück "Mein Freund Charlie" für Kinder ab vier Jahre im Bürgerhaus Adler Post. Der Eintritt dazu ist frei, Eintrittskarten gibt es im Kulturzentrum Altes Forstamt oder direkt vor den Vorstellungen. Auch der Vergnügungspark auf dem Dillplatz lädt laut Programmankündigung zum Familientag mit verbilligten Fahrpreisen. Außerdem ist die Ausstellung "Joan Miró bis Otto Dix" im Stadtmuseum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausflugsfahrt zur Rosen- und Kulturwoche nach Bischofszell ist bereits ausgebucht. (eph)