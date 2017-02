Stockach Schwarzer Ball der katholischen Pfarrgemeinde reißt Publikum mit

Beim Schwarzen Ball wimmelte es in diesem Jahr vor allerlei Gartenbewohnern. 220 Besucher im Pallottiheim waren davon begeistert.

Wandelnde Gießkannen und Karotten, rotbemützte Zwerge, Marienkäfer und bunte Blumen überall – mit Fantasie und Begeisterung hatten die Gäste des Schwarzen Balls im Pallottiheim Stockach das Thema des Abends aufgegriffen. Die Pfarrgemeinde hatte in St. Oswalds Garten eingeladen und rund 220 Besucher waren gekommen. Sie erlebten einen bunten Abend mit "jungem Gemüse, knackigem Salat, reifem Obst, Kompost und Unkraut", wie Moderator Rolf Herz ankündigte. Zuvor hatten Edeltraud Mattes-Orschiedt und Jürgen Brecht die Gäste begrüßt und der Pfarrgemeinderat mit dem Pallottiwalzer das Publikum schwungvoll eingestimmt.

Mit einer Geschichte aus dem "Ritter-Rost"-Musical eröffnete der Kinderchor St. Oswald unter Leitung von Zeno Bianchini das Programm: Tief im Fabelwesenwald steht die Eiserne Burg des Ritters Rost. Hergestellt aus dem schönsten Schrott der Welt meint er, der schönste, stärkste und klügste Mann zu sein. Doch als er den Drachen Koks bekämpfen soll, der ein Zirkuszelt im Rahmen eines Wettbewerbs mit einem Werwolf, einem Bauchredner und einem Vampir in Brand gesetzt hat, flieht er auf seine Burg. Da greift Burgfräulein Bö ein, besiegt den Drachen und erlegt ihm zur Strafe die "lästige Liste der täglichen Pflichten" auf. Schöne Stimmen, souveräne Darbietung und aufwendige Ausstattung ließen das Publikum begeistert applaudieren. Zu einer weiteren Aufführung lädt der Kinderchor am Samstag, 18. Februar, um 15 Uhr ins Pallottiheim heim.

Etwas älter waren die Rock'n'Roll-Tänzerinnen um Sophie Muffler und Annalena Reinl bei ihrem pfiffigen Auftritt mit Elvis sowie die Nellis unter der Leitung von Claudia Weber-Bastong, die mit Akrobatik und Jonglage über die Bühne wirbelten. Das "junge Gemüse" gedeiht also prächtig in Oswalds Garten – Zeit, mal auf dem Bänkchen Platz zu nehmen. Die Gelegenheit zum Tratschen nutzten Vera und Manfred Ossola mit dem Blick auf Stockach, zur Friedhofsmauer, der Schutthalde am Ortseingang und dem Fiedler-Hochhaus, welches "doch sehr dem Bürgermeister-Tower gegenüber dem Ochsen" ähnele. Die Stockacher kommen nicht mehr ins Paradies – doch statt dessen können die Männer ja bald in einen Spielzeugmarkt gehen.

"Was wäre ein deutscher Garten ohne Zwerge?", hatte sich das Team aus Mahlspüren gefragt. Und so kamen die fünf Zwerge des Seelsorgeteams mit zwei Zwergen vom Pfarrgemeinderat in den Garten, um mit Gesang und hintergründigem Spott über die Entstehung einer Predigt, die alten Herren in Rom und das Verhältnis Frauen und Kirche zu künden. Auch eine manipulierte Heizung war Thema, ebenso wie anschließend beim Gesang der St. Oswald-Nachtigallen. Der Hintergrund: Ist es zu kalt, will man früher nach Hause. Die Fahrleistungen von Vikar Chacko Soji wurden thematisiert, der übrigens an diesem Abend zum Laufnarren geschlagen wurde, ebenso wie Pfarrer Lienhards Generalschlüssel im Abfall und die Diskussion um das durch "die Himmelsleiter" verdeckte Kreuz in der Kirche. Der Gesang der Nachtigallen erfreute die Zuhörer, die über die besungenen Begebenheiten herzlich lachten.

Nach diesem letzten Programmpunkt rief Rolf Herz alle Akteure und Helfer auf die Bühne und mit Blumen und Applaus dankte ihnen das Publikum für den gelungenen Abend, der mit Tanz mit dem Unterhalter Alpenrowdi fortgesetzt wurde.

