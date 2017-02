Stockach Schunkeln und Anstoßen: Nach dem Schmotzigen Duschtig droht neue Erkältungswelle

Die schwere Grippewelle flacht gerade etwas ab, da steht der Schmotzige Dunschtig in den Startlöchern und könnte erneut für volle Arztpraxen sorgen. Das meinen zumindest Experten.

Schunkeln und Anstoßen in der Besenwirtschaft, Tanzen auf dem Narrenball und Stunden bei klirrender Kälte dem Nachumzug beiwohnen – die fünfte Jahreszeit ist eine Belastungsprobe für den Körper und vor allem das Immunsystem. Es verwundert also nicht, dass nach Aschermittwoch die Arztpraxen wieder einmal voll werden. Hinzu kommt, dass die Region in diesem Winter von einer schweren Grippewelle überrollt wurde, wie sie es seit Jahren nicht mehr gab. In der ersten Februarwoche wurde dem Gesundheitsamt 49 Influenza-Fälle gemeldet, vorläufiger Höhepunkt einer Grippewelle mit insgesamt bisher 170 Fällen. "Und das sind nur die Fälle, die auch nachgewiesen und gemeldet wurden. Die Dunkelziffer der Grippe-Patienten ist weitaus höher", sagt Helmut Eckert, Leitender Medizinaldirektor beim Amt für Gesundheit und Versorgung.

Aktuell flacht die Anzahl der Influenza-Erkrankten ab. Aber noch steht der Schmotzige Dunschtig bevor. Einen wissenschaftlich nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Verlauf der Grippewelle und dem Höhepuntk der schwäbisch-alemannischen Fasnacht gebe es nicht, sagt Eckert. Aber schaut man sich den Verlauf der Grippefälle in den vergangenen Wintern an, gibt es nach dem Schmotzigen Dunschtig häufig einen erneuten Anstieg der Erkrankten. Zum Beispiel im Jahr 2013 ging die Anzahl der gemeldeten Fälle nach einem Rückgang nach der Fasnacht erst richtig hoch.

Der Verlauf einer Grippewelle lasse sich schwer vorhersagen, sagt Eckert. Für den Allgemeinmediziner ist die Entwicklung der Influenza in der Schweiz ein Richtwert. Auch im Kanton Thurgau, Schaffhausen und Zürich gehen die Grippefälle zurück. In der Zentralschweiz hingegen hält sich der Virus noch konstant. "Allgemein kann man sagen, die Grippewelle befindet sich in unserer Region noch auf einem relativ hohen Niveau, mit leicht sinkenden Tendenzen", sagt Eckert. Der Schmotzige Dunschtig könnte diesem Trend entgegenwirken und zu einem erneuten Anstieg an Grippefällen oder nur Fällen von einfachen Erkältungen führen.

Sich während der Fasnacht nicht anzustecken, sei aber sehr schwierig, sagt Helmut Eckert. Während der närrischen Tage käme man Menschen ungewöhnlich nah. Sich da rausnehmen zu wollen, bedeute, ganz auf die Fasnacht verzichten zu müssen. "In erster Linie gilt es, einen näheren Kontakt zu Erkrankten, so weit möglich, zu vermeiden. Abstand halten zu Personen, die Husten und Niesen, gehört zu den wichtigsten Empfehlungen", sagt er. Dem pflichtet auch Apothekerin Sinja Wuhrer von der Apotheke Dr. Braun bei. "Menschenansammlungen stellen die größte Ansteckungsgefahr da", sagt sie. Das tückische daran sei, dass viele, die bereits eine Erkältung haben, sich mit Erkältungsmitteln soweit aufputschen, um doch feiern gehen zu können. "Und die stecken dann alle anderen an", so Wuhrer.

Helmut Eckert rät zu besonders gründlicher Handhygiene, mehrmals täglich Hände waschen und intensives Händeschütteln vermeiden. Auch sollten bereits erkältete Menschen in die Armbeuge husten und nicht in die Hand oder den offenen Raum. Sonja Wuhrer hält aber selbst diese Ratschläge während einer Fasnachtsveranstaltung, bei der man sich automatisch näher kommt, für nicht ausreichend. "Wer wirklich krank ist, sollte am Besten zu Hause bleiben", sagt sie. Wuhrer ist seit mehr als 20 Jahren als Apothekerin tätig und kann bestätigen: Nach der Fasnacht flammt die Erkältungswelle nochmals richtig auf.

Wen es nach Aschermittwoch also doch erwischt hat, sollte sich vor allem Ruhe gönnen. "Bei einem grippalem Infekt helfen auch keine Antibiotika", sagt Wuhrer. Vorbeugen könne man mit Zink, Vitamin C und anderen pflanzlichen Mitteln. Wer sich nach einer Woche noch nicht wieder besser fühle, müsse nochmals zum Arzt, weil dann vielleicht eine andere Infektion vorliege.

Symptome, Impfungen und bewährte Hausmittel