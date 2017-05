Stockach Schulverbund Nellenburg: Neubau geht in die Schlussphase

Der Neubau der Werkrealschule zwischen Realschule und Gymnasium ist derzeit die größte städtische Baustelle. Im September, zu Schuljahresbeginn, sollen die Werkrealschüler komplett von der Tuttlinger Straße in die neuen Räume einziehen. Damit das klappen kann, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine ganze Reihe von Handwerksarbeiten vergeben. Deutlich wurde auch: Das Vorhaben wird teurer als ursprünglich geplant (siehe Kasten). Ein Überblick:

Die Kosten

Zum jetzigen Stand sind laut Sitzungsvorlage des Gemeinderats etwa 430 000 Euro an Mehrkosten zu erwarten. Davon entfallen auf die Einrichtung etwa 130 000 Euro und auf das Gebäude etwa 300 000 Euro.

Diese Steigerung entsteht im Wesentlichen bei der Außenanlage (308 000 Euro), bei der Mensa (183 000 Euro) und bei der Sicherheitseinrichtung für Amokalarme (85 000 Euro). Bei Mensa und Küche könne man etwa 313 000 Euro an Mehrwertsteuer aus den gesamten Kosten von knapp zwei Millionen Euro erstatten lassen, erklärt Willi Schirmeister, Leiter des Stadtbauamtes. Erst dadurch kommt man auf Mehrkosten am Gebäude von knapp 300 000 Euro. Bürgermeister Rainer Stolz begründete dies in der Sitzung damit, dass die Kosten am Bau sich „dramatisch“ erhöht hätten, Handwerker seien sehr gut ausgelastet. Bei der Einrichtung der Schule kommen etwa 130 000 Euro an Aufwendungen hinzu. Die gewünschte Einrichtung im pädagogischen Bereich koste mehr, so Schirmeister. Mit derzeit 7,5 Millionen Euro Gesamtkosten sei der Neubau aber immer noch günstiger als Referenzpreise der Architektenkammern (7,9 Millionen Euro). (eph)