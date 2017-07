Stockach Schulverbund Nellenburg: 175 Schüler feiern ihren Abschluss

Acht Klassen des Schulverbunds wurden bei einer Feier in der Jahnhalle verabschiedet. Viele Abgänger drücken auch weiter die Schulbank.

Acht auf einen Streich: 175 Schülerinnen und Schülern aus acht Klassen feierten ihren Abschluss am Schulverbund Nellenburg mit ihren Familien und Freunden in der Jahnhalle. 39 Haupt-, 36 Werkreal- und 100 Realschüler erlebten ihren vorerst letzten Schultag, der unter dem Motto „Jedes Ende ist ein Neuanfang“ stand. Auch die früheren Schulleiter Wolf-Dieter Karle und Manfred Kehlert kamen und staunten nicht schlecht, was aus ihren ehemaligen Schülern geworden ist.

Weil die Abläufe gut geübt waren, ging die Zeugnisübergabe recht zügig voran. Schulleiterin Beate Clot holte die Abgänger klassenweise auf die Bühne und bat darum, erst am Ende für die gesamte Klasse zu applaudieren. Ganz klappte das nicht, weil die Gäste zum einen jeden Preis und jedes Lob für besondere Leistungen spontan durch Klatschen würdigten und zum anderen einige Abgänger offenbar größere Fangruppen dabei hatten, die sie bejubelten. Den Ablauf störte dies aber keineswegs, es sorgte im Gegenteil eher für schmunzelnde Gesichter im Publikum.

Bürgermeister Rainer Stolz lobte, die Schülerinnen und Schüler hätten eine fantastische Leistung erbracht und eine gute Basis für ihre Zukunft gelegt. Jeder müsse nun Verantwortung für sich und andere übernehmen. „Ein Ende ist nicht nur negativ, jetzt kommt der nächste Schritt und diese Tatsache ist zauberhaft.“ Er wünschte den Jugendlichen Freude am Durchstarten und bat sie, sich auch für die Gemeinschaft einzusetzen.

Schülervertreterin Chantal Mazik erhielt für ihre emotionale Rede viel Beifall. Noten seien Zahlen, sie sagten nichts über den Charakter der Person aus, betonte sie. „Die Pflichten der Schule liegen hinter uns. Jetzt haben wir die Chance, eigene Entscheidungen zu treffen.“ Dafür habe der Schulverbund seinen Schülern neben fachlichem Wissen als Fundament zum Weiterlernen auch soziale und personale Fertigkeiten vermittelt, sagte Beate Clot. Sie seien in der Lage, ihr Leben selbstbestimmt zu leben, für ihre Mitmenschen einzutreten, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen und die Welt ein Stück besser zu machen, sagte Beate Clot. „Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr gestärkt, neugierig und mutig euer Ziel verfolgt, das Mitgefühl nie verliert und kompromissbereit und -fähig seid. Versucht immer zu sein und niemals zu scheinen.“

Viele Abgänger haben konkrete Zukunftspläne. Carmen Böhlke, beste Schülerin der Hauptschule, besucht zum Beispiel die Werkrealschule. Daniel Grimm, Schulsanitäter und Mitglied der SMV sowie gemeinsam mit Selina Stemmer mit einem Schnitt von 1,3 bester Abgänger der Realschule, wird auf das Technische Gymnasium Überlingen wechseln. Alida Klaiber, Klassensprecherin der WRS10f, macht ein halbjähriges FSJ im Krankenhaus Radolfzell. Anschließend wird sie in Singen eine Ausbildung als Krankenschwester beginnen. Und Bianca Bihl aus der W9e, ebenfalls Klassensprecherin, geht ab September in die zweijährige Hauswirtschaftsschule des BSZ, um dann Erzieherin zu werden.

Preise und Lobe

Diese Schüler wurden ausgezeichnet: Julian Renner, R10A (EWG), Jul Längle, R10B (Deutsch), Daniel Grimm, R10C (Gesamtleistungen, Bester Abschluss Realschule), Mona Oßwald, R10C (Mathematik, Gesamtleistung), Selina Stemmer, R10C (Gesamtleistungen, Bester Abschluss Realschule), Michael Gohl, R10D (Technik, Gesamtleistungen), Celina Kaluza, R10D (BK), Anna Müller, R10D (Sport), Irina Goubine, WRS10e (Religion), Julian Schmid, WRS10e (NuT, Gesamtleistungen, Bester Abschluss Werkrealschule), Alex Zimmer, WRS10e (Englisch, Gesamtleistungen), Julia Barykin, WRS10f (Sport, Gesamtleistungen), Pascal Mai, WRS10f (Sport, Gesamtleistungen), Julia Muffler, WRS10f (Englisch, Gesamtleistungen), Aleksandra Bartnik, W9d (Kunst), Carmen Böhlke, W9d (HTW, Gesamtleistungen, Bester Abschluss Hauptschule), David Dedic, W9e (Technik), Timo Tellkamp, W9e (Sport) (wig)

Sie haben ihren Schulabschluss am Schulverbund Nellenburg gemacht:

R10A: Louis Biller, Dennis Causevic, Jasmina Czepulonis, Jana Czymmeck, Marius Dauwalter, Shayenne Eckert, Jan Flügger, Vivien Forster, Anna-Lena Geiger, Leon Groschek, Sebastian Heim, Tobias Kempter, Angelika Kowinski, Laurentius Lürig, Nadine Martin, Frano Mikulic, Philipp Mößner, Melanie Mustapic, David Otto, Deborah Prevejsek, Julian Renner, Julia Restle, Samuel Schacher, Lisa Schittenhelm, Leon Simon, Johannes Strehl, Amelie Volz, Marco Zimmermann

R10B: Lukas Auer, Yannik Elias Bäumer, Ida Fischer, Anna Gassenmeier, Dzenan Halilovic, Tia Hämmerle, Tom Heess, Aylin Heric, Lars-Hagen Kempter, Sebastian Klett, Sara Klink, Jennifer Knoll, Jil Längle, Lina Lempp, Patrick Lerch, Staniella Lesperance, Moritz Matzner, Carla Messmer, Luca-Marie Möhrle, Anita Phacha

R10C: Mirco Brüderle, Markus Ellenberger, Emilia Foltinek, Gabriel Förster, Lukas Fritschi, Julia Graf, Daniel Grimm, Felix Hauser, Vanessa Heim, Sophia Hertle, Leonie Hildebrand, Liane Höre, Jana Knecht, Luca Koch, Ralf Kreiser, Leon Mähl, Chantale Mazik, Mona Oßwald, René Reiter, Yannik Renner, Mona Roth, Lena Rothmund, Celine Schatz, Selina Stemmer, Katja Stocker, Philipp Traber, Janina Trittel, Rosa Wiggenhauser

R10D: Jason Daniel Bernhard, Max Glok, Michael Gohl, Vanessa Hagg, Maximilian Hahn, Nicolas Herzog, Noah Hohl, Celina Kaluza, Antonia Kästle, Julia Kraus, Simon Liebherr, Evelyn Moor, Anna Müller, Leonie Rötzer, Konstantin Schaubel, Niklas Schuster, Fabrizio Stinziani, Melanie Stroppa, Timon Tobis, Feline Vierkant, Sina Walz, Marc Wetekamp

WRS10e: Natasha Berger, Dorothea Braun, Tobias Burkhardt, Thomas Cech, Jia Xiang Chen, Fabian Franke, Daniel Fridrich, Irina Goubine, Angelina Harms, Edwin Hirsch, Sarah Kettmann, Nicolai Lebus, Alexander Majura, Raffael Gabriel Michel, Luca Dennis Rus, Julian Schmid, Maryann Aileen Thum, Alex Zimmer, Nico Zimmermann

WRS10f: Julia Barykin, Daniel Bernhart, Dennis Graetke, Marcel Käppeler, Maximilian Katolla, Pascal Bastien Kedak, Alida Klaiber, Pascal Mai, Kevin Menzel, Julia Muffler, Florian Müller, Justin Rajkai, Jannis Roth, Julian Schmid, Miriam Schrodin, Julian Stärk, Vjollca Zeqiri

W9d: Luana-Liri Asllani, Aleksandra Bartnik, Carmen Böhlke, Marcel Delser, Bianca Föhr, Giuliano Frau, Dilara Gerhardt, Rawan Ismail, Daniel Kraus, Pascal Machner, Kilian Mai, Cemre Melek Pelit, Robin Rasser, Jessica Renner, Celine Renz, Gina-Maria Storz, Can Uslu, Musa Uslu, Shasa Wieland

W9e: Bianca Bihl, David Dedic, Sebastian Demirov, Justin Thomas Dreiz, Benjamin Erlich, Daniel Helt, Mohamad Ismail, Elias Immanuel König, Sarah Kraus, Evelin Kravchenko, Alina Makogoncuk, Sebastiano Sipala, Daniel Speck, Timo Tellkamp, Jens Thum, Lea Veit, Daniel Wächter, Lucy-May Wegner, Keyn Woldai, Sebastian Wolter, Mensure Yenil, Patrick Leon Zwochner