Stockach-Wahlwies Schulklasse betreut ein Schaf-Trio

Waldorfschüler kümmern sich um ein tierisches Trio: um die Schafe Mandy, Flocke und Pontus. Und diese lassen sich von den Fünftklässlern gern verwöhnen.

Das Zuhause von Mandy, Flocke und Pontus liegt in unmittelbarer Nachbarschaft von Waldorfschule, Kindergarten und Spielplatz. Hier residieren in ihrem von einem Naturholzzaun begrenzten Auslauf die von den heutigen Fünftklässlern seit einem Jahr betreuten Schulschafe. Im Rahmen ihrer Hausbau-Epoche hatten die damaligen Drittklässler zusammen mit ihrem Klassenlehrer Stefan Singer einen sehr bezaubernden Schafstall in einfacher Lehm-Stroh-Weise erbaut. Als die Schüler in die vierte Klassenstufe wechselten, hielten als kleine Lämmer Mandy und Flocke Einzug. Seither haben jede Woche im Wechsel immer fünf Kinder aus der Klasse Schafsdienst. In der großen Pause wird gefüttert, Wasser gewechselt und es müssen die Köttel eingesammelt werden. Ausgemistet wird an den Wochenenden. In der Beziehung zwischen Mensch und Tier kommen die Kinder spielerisch in die Verantwortung.

„Mein Anliegen ist, die Kinder mit Tieren wieder enger in Kontakt zu bekommen“, betont der Klassenlehrer und vierfache Familienvater Stefan Singer. Alle drei Schafe sind zahm und zutraulich. Wenn sich ihnen jemand nähert, den sie kennen, fangen sie an zu blöken. Es ist schön und bereichernd zu erleben, wie die Kinder sich mit ihren Tieren unterhalten, sie kraulen, und wie sie ihre Hände dabei tief in die weiche Wolle graben. Im Mai wurden die Schafe erstmals vom Schafscherer geschoren. Ihre Wolle wurde von Kindern und ihren Eltern spinnfertig verarbeitet. Flocke, die Mutter von Pontus, kam schwanger zusammen mit dem Schwarzkopfschaf Mandy von der Sommerweide auf dem Schiener Berg zurück. In der Herde war wohl ein Böckchen – eine gute Gelegenheit, in den Aufklärungsunterricht einzusteigen.

„Die Kinder wussten es zunächst nicht, aber wir Erwachsenen hatten eine Ahnung“, schmunzelt Alexandra Lampe, die zusammen mit ihren drei Kindern Moritz (6), Ronja (7) und der Fünftklässlerin Araya sehr engagiert die Versorgung der Tiere an den Abenden, Wochenenden und kleinen Ferien unter ihre Fittiche genommen hat. „Wir Kinder hatten uns gewundert, weil die Flocke immer dicker wurde“, erinnert sich die Fünftklässlerin Estelle Simon. Pontus, im Februar 2016 geboren, habe am Rand des Geheges im Schnee gelegen. „Man hat ihn als neugeborenes Lämmchen kaum gesehen, weil er so weiß wie der Schnee war“, heißt es aus Reihen der Schüler.

Bullerbü liefert Inspiration

Die ganze fünfte Klasse musste sich auf einen Namen einigen. „Das war schwierig bei 32 Kindern“, schmunzelt Muriel Ross. Der Name Pontus wurde – in Anlehnung an das gleichnamige Lämmchen aus Astrid Lindgrens „Kinder aus Bullerbü“, schließlich unter vielen Vorschlägen ausgelost. Zwei gut dotierte Preise haben die Fünftklässler durch ihre Projektvorstellung im laufenden Jahr bei ausgelobten Wettbewerben von der Persil-Stiftung und der Sparda-Bank erhalten: einmal 500 Euro und einmal 1.500 Euro – genutzt zur Anschaffung von Futter und für ein Weidezaun-Gerät.

Das Projekt

Fest in den Lehrplan von Waldorfschulen verankert ist in der dritten Klassenstufe eine "Handwerker- und Bau-Epoche". In dieser führen die Schüler zusammen mit ihrem Klassenlehrer ein praktisches Bauprojekt durch. Klassenlehrer Stefan Singer hatte als gelernter Agrar-Ingenieur die Idee zum Bau eines Schafstalls. Als seine damaligen Drittklässler im Herbst 2015 in die vierte Klasse wechselten, hielten zur Adventszeit Mandy und Flocke als Lämmer Einzug – gestiftet aus der heimischen Herde ihres Klassenlehrers. (gri)