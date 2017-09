Raum Stockach Schuljahrstart ohne Sorgen im Raum Stockach: Schulen sind gut mit Lehrkräften versorgt

Die Grund- und weiterführenden Schulen im Raum Stockach haben genügend Lehrer, um den Pflichtunterricht abzudecken, obwohl landesweit Lehrermangel herrscht. Bei den Schülerzahlen gibt es teilweise so große Veränderungen zum vergangenen Jahr, dass es nur einen statt zwei Züge gibt.

Das neue Schuljahr steht unmittelbar vor der Tür und die Schulen in Stockach sowie den Umlandgemeinden sehen ihm zufrieden entgegen: Alle stehen weitgehend gut da. Es gibt genug Lehrkräfte, um den Pflichtunterricht abzudecken. Am Nellenburg-Gymnasium ist sogar eine kleine Ausweitung der Arbeitsgemeinschaften und Förderungen möglich. Viel Spielraum bleibt allerdings nicht, denn laut Uwe Preiß, Personalschulrat beim Schulamt Konstanz, sind derzeit rund 40 Lehrerstellen in den kreisen Konstanz und Tuttlingen, für die das Schulamt zuständig ist, unbesetzt. Die Schulen in Stockach, Orsingen-Nenzingen, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels und Mühlingen seien aber versorgt. Hier und da könnten vielleicht einzelne Stunden ausfallen.

Grundschule Stockach mit Zizenhausen: "Wir sind ausreichend versorgt," sagt Rektor Frank Sauer. Die Schule arbeite aber ohne Netz und doppelten Boden. Es könnte nur Probleme geben, falls Lehrer im Lauf des Schuljahrs ausfallen sollten. Die Außenstelle Zizenhausen der Grundschule (Anton-Sohn-Schule) hatte im vergangenen Schuljahr Probleme mit der Lehrerversorgung, doch nun sei die Personaldecke wieder gut. In Stockach gibt es im neuen Schuljahr vier erste Klassen mit je 20 bis 22 Schülern. "Das ist eine gute Größe", so Sauer. Zizenhausen hat eine erste Klasse.

"Wir sind ausreichend versorgt," sagt Rektor Frank Sauer. Die Schule arbeite aber ohne Netz und doppelten Boden. Es könnte nur Probleme geben, falls Lehrer im Lauf des Schuljahrs ausfallen sollten. Die Außenstelle Zizenhausen der Grundschule (Anton-Sohn-Schule) hatte im vergangenen Schuljahr Probleme mit der Lehrerversorgung, doch nun sei die Personaldecke wieder gut. In Stockach gibt es im neuen Schuljahr vier erste Klassen mit je 20 bis 22 Schülern. "Das ist eine gute Größe", so Sauer. Zizenhausen hat eine erste Klasse. Grundschule Winterspüren: Rektorin Nicole Bohnenstengel freut sich zum Start des neuen Schuljahrs, dass zwei neue Lehrer an die Schule kommen. "Letztes Jahr hatten wir ein großes Defizit." Zwei Lehrer seien weggefallen und nur einer neu gekommen. Jetzt sei das Kollegium wieder vollzählig. Es könne alles abgedeckt werden, aber zusätzlich gebe es nichts. Kommende Woche starten 14 Erstklässler in einer Inklusionsklasse. 2016 waren es 16 Schüler.

Grundschule Wahlwies: Schulleiterin Ulrika Eschbach sagt, die Schule sei für das kommende Schuljahr gut versorgt. Zuletzt gab es noch Unsicherheit, ob von einer Lehrkraft vier Stunden an eine andere Schule mit Bedarf abgeordnet werden. Doch nun ist klar: Die Plusstunden bleiben laut Uwe Preiß vom Schulamt zunächst an der Schule selbst, damit dort mögliche Ausfälle direkt ausgeglichen werden können. In Wahlwies starten in der kommenden Woche 25 Kinder in der ersten Klasse ins Schulleben. Die Klasse ist etwas größer als in den Vorjahren. Sonst seien es meist 20 Kinder, so Eschbach.

Grundschule Orsingen-Nenzingen: Außer in Religion sei die Ganztagsgrundschule gut mit Lehrern versorgt, fasst Rektorin Jeannette Spiekermann zusammen. Weil es sogar ein Plus gebe, seien auch Kollegen teilabgeordnet und helfen an anderen Schulen aus. Das sei relativ normal. Im neuen Schuljahr gibt es zwei erste Klassen mit je 17 Schülern.

Sernatingenschule Bodman-Ludwigshafen: "Ich sehe uns gut versorgt, wegbrechen darf aber niemand", sagt Schulleiter Patrick Rupp über die aktuelle personelle Situation an seiner Schule. Mit 16 Lehrkräften sei man zwar "weit weg von früheren Standards", als Lehrkräfte noch zusätzliche Arbeitsgruppen anbieten konnten, aber der Unterricht sei nicht in Gefahr. Jede Klasse bekomme einen eigenen Klassenlehrer. Für das Schuljahr 2017/2018, in das die Sernatingenschule zum ersten Mal als reine Grundschule startet, haben sich 38 Erstklässler angemeldet. Acht von ihnen werden eine der jahrgangsgemischten Klassen in Bodman besuchen. Die anderen 30 Kinder werden in zwei erste Klassen aufgeteilt.

Grundschule Hohenfels: Auch in Hohenfels gibt es zum Start in das neue Schuljahr eine neue Chefin: Silke Mühlbauer freut sich auf die neue Aufgabe. Für den Unterricht habe sie genügend Lehrkräfte, doch die Situation könnte besser sein: "Wir können die Regelstunden abhalten, aber nichts darüber hinaus", sagt sie. Mit 19 Anmeldungen fangen etwa genausoviele Kinder wie im Vorjahr an.

Grundschule Mühlingen: Zum Schulstart übernimmt Melanie Wenzel den Posten der Schulleiterin. Mit der Lehrerversorgung an der Grundschule ist sie insgesamt zufrieden. Mit ihr fangen auch 34 Kinder neu an. "Es wird zwei erste Klassen mit je 17 Schülern geben", erzählt sie. Das seien wesentlich mehr Anmeldungen als im vergangenen Jahr: Damals gab es nur eine erste Klasse mit 22 Schülern.

Gemeinschaftsschule Eigeltingen: "Wir sind zufrieden", sagt Schulleiter Michael Wernersbach über die Lehrerversorgung im neuen Schuljahr. Es habe bei den Lehrern die üblichen kontinuierlichen Wechsel, zum Beispiel durch Elternzeiten, gegeben. Es gibt zwei erste Klassen mit zusammen 40 Schülern. "Wir sind immer gut zweizügig", so Wernersbach. Die fünften bis neunten Klassen sind dreizügig.

Schulverbund Nellenburg: "Wir sind gut versorgt und können gut starten", fasst Beate Clot, Leiterin des Schulverbunds mit Werkreal- und Realschule zusammen. "Das Schulamt hat uns gut bedacht. Alles war rechtzeitig in trockenen Tüchern." Bei den Klassen sei im Realschulbereich alles wie bisher, an der Werkrealschule gebe es eine statt wie bisher zwei fünfte Klassen. Es gibt auch eine Vorbereitungsklasse, im Vorjahr waren es zwei.

Nellenburg-Gymnasium: Rektor Michael Vollmer spricht für das neue Schuljahr von einer vorzüglichen Versorgung bei den Lehrkräften. Der Pflichtunterricht sei abgedeckt und im Bereich der Arbeitsgemeinschaften (AG) und Förderungen sei sogar ein Ausbau möglich. Es gebe neu eine Englisch-AG und für die fünften Klassen bietet die Schule sowohl Mathe-Förderunterricht für schwächere Schüler, als auch eine Begabtenförderung an. Mit jüngsten Nachmeldungen gibt es 121 neue Fünftklässler in vier Klassen. Eigentlich liegt der Klassenteiler bei 30, doch fünf Züge seien räumlich und personell nicht möglich, erklärt Vollmer. Eine der Klassen sei bilingual. Durch G9 habe sich der Einzugsbereich über die Verwaltungsgemeinschaft Stockach hinaus vergrößert.

Waldorfschule Wahlwies: Lehrer sucht und bekommt die Waldorfschule über eigene Stellenausschreibungen. Für das neue Schuljahr sei alles gut abgedeckt, sagt Patricia Armbruster vom Schulbüro. Es fehle zwar noch ein Französischlehrer (Unter- und Mittelstufe), doch das sei überbrückt. Mit 35 Schülern sei die erste Klasse so stark wie noch nie. "Wir hatten so viele Anfragen, dass wir sogar Familien abweisen mussten." Die fünfte Klasse hat 33 Schüler.

Regierungsbezirk-Zahlen

Im Regierungsbezirk Freiburg gibt es fünf staatliche Schulämter. Das Konstanzer Schulamt betreut die Kreise Konstanz und Tuttlingen. Im Bezirk gibt es dieses Jahr laut einer Pressemitteilung 17 105 Erstklässler, 2016 waren es 17 215. An Haupt- und Werkrealschulen gibt es 2032 Fünftklässler, vergangenes Schuljahr 1 714. An den Realschulen gibt es 6307 Anmeldungen, 2016 waren es 6489. Die Gymnasien haben 7128 Fünftklässler, im Vorjahr waren es 6967. An den Gemeinschaftsschulen sind es 2237, 2016 waren es 2440. Es wurden im Regierungsbezirk 1100 neue Lehrer eingestellt, rund 180 Stellen sind unbesetzt. Rund 40 davon sind beim Schulamt Konstanz offen. Das Einstellungsverfahren für Lehrer läuft noch und endet erst am 30. September. (löf)