Stockach Schüleraustausch am NBG: Junge Schweden zu Gast in Stockach

Schwedische Schüler waren zum Gegenbesuch in Stockach zu gast. Das Programm war voll, hat aber allen gefallen. Dieses Austausch soll für die 10. Klasse am Nellenburg-Gymnasium etabliert werden.

Stockach – Eine knappe Woche dauerte der erste Besuch der 15 schwedischen Schüler aus Borlänge bei Zehntklässlern des Nellenburg-Gymnasiums. Zum Abschluss des Austauschs gab es im Wahlwieser Winkelstüble von allen Seiten begeisterte Kommentare. Die schwedischen Lehrerinnen Ulla-Britt Norström Ottosson und Gabi Bodinger waren schon früher in Deutschland gewesen, aber nicht am Bodensee. Sie fanden die Gegend toll und waren froh, dass alles so reibungslos funktioniert hat: "Das Wetter war gut, der Plan hat gepasst." Die beiden haben am Wochenende die Birnau besichtigt und waren auf der Höri wandern. An allen übrigen Tagen gab es gemeinsame Aktivitäten wie die Besichtigung des Klosters Reichenau mit anschließendem Konstanz-Aufenthalt und den Besuch des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen. Auch zum Unterricht gingen die Gastschüler mit.

Samstag hatten die Schüler für den Europa-Park reserviert und am Sonntag veranstalteten sie ein großes Grillfest. "Wir haben uns über WhatsApp verabredet", erzählte Theo Stanforth. Er fand die Verständigung mit den etwas älteren Schweden in englischer Sprache gut. Da sein Vater Engländer sei, sei es für ihn einfach gewesen. Auch die Auswahl der Partner hat überall gepasst. Die Stimmung in der Gruppe war durchgehend gut, bestätigten auch die deutschen Lehrerinnen Susanne Schlemmer und Barbara Neubrand.

Die meisten der sechs schwedischen Jungen und neun Mädchen im Alter von 17 bis 19 Jahren haben Deutschunterricht, jedoch unterschiedlich lang. "Schweden lernen ab acht Jahren englisch, ab zwölf deutsch, französisch oder spanisch", sagte Ulla-Britt Norström Ottosson. Seit einem Jahr lernt Jon Vähäjylkkä deutsch, Gustaf Skymning, 18, seit fünf und Vincent Masgaar, 18, schon seit sechs Jahren. Den Satz "Dem ist nichts hinzuzufügen" hat Vincent hier gelernt. "Das hört sich sehr gebildet an", fand er. D

Den Schweden gefiel der Blick auf die Alpen. Besonders toll fanden sie aber den Ausflug zum Europa-Park. "So einen großen Freizeitpark kennen sie nicht. Das war ein besonderes Erlebnis für alle", berichtete Laura Altenburger. Die überwiegend 16-jährigen Gymnasiasten wollen auf jeden Fall in Kontakt mit den Schweden bleiben. "Es war gut, dass sie über das Wochenende da waren, da konnten wir selbst noch was machen. Wir waren in den Schweizer Bergen. Der Ausblick hat meine Austauschschülerin beeindruckt", erzählte Patricia Gajewski. Sie, Jana Kuppel und Johanna Wildi haben schon geplant, ihre Austauschschülerinnen zu besuchen. Man fühle sich sicherer in englischer Sprache als in französischer, das sei ein großer Vorteil, urteilte Johanna Wildi. "Es war auch gut, dass die uns aussuchen konnten und es keine zufälligen Zuordnungen gab", ergänzte sie.

Susanne Schlemmer und Barbara Neubrand waren erfreut, dass die Premiere dieses Austausches so positiv verlaufen ist. "Wir möchten diesen Austausch sehr gerne in der zehnten Klasse etablieren", sagten sie. Das wäre dann die fünfte Möglichkeit, Auslandserfahrungen zu sammeln.

Die Welt erkunden

Am Nellenburg-Gymnasium sind einige größere Unternehmungen vorgesehen: Landschulheim am Ende der Klasse 6 (alle Schüler); Austausch mit Schulen in Stockachs Partnerstadt La Roche in Frankreich ab Klasse 7; Austausch mit der Partnerschule Nr. 28 in Lemberg/Ukraine in Klasse 9; Austausch mit dem Hagagymnasiet in Borlänge/Schweden in Klasse 10; Austausch mit unserer Partnerschule in Madrid für Spanischschüler in Klasse 11; Austausch mit der Bendigo High School in Australien in Klasse 11; Studienfahrten in Klasse 13 (alle Schüler). (wig)