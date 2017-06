Stockach-Hindelwangen Schlägerei: Autofahrer streiten, nachdem einer halten musste

Verkehrsberuhigung, die aufregt: Zwei Autofahrer haben sich geschlagen, nachdem einer von ihnen an einem Betonring halten musste. Dieser dient eigentlich zur Verkehrsberuhigung.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 19 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach waren die beiden Autofahrer in der Oberdorfstraße im Stockacher Stadtteil Hindelwangen in unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Einer der Fahrer musste an einem Betonring, der dort zur Verkehrsberuhigung steht, anhalten.

Laut der Meldung hupte er deswegen. Daraufhin stoppte der entgegenkommende Fahrer sein Auto. Zunächst stritten die beiden Fahrer nur mit Worten, doch es kam auch zu einem Schlagabtausch. Einer der Beteiligten wurde dabei laut der Meldung leicht verletzt.