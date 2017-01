Stockach-Wahlwies Schläge und Tritte nach Nachtumzug in Wahlwies

Fast der gesamte Abend des Nachtumzugs in Wahlwies verlief friedlich, doch gegen Ende kam es in der Nacht auf Sonntag noch zu mehreren Körperverletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, hätten gegen 2.45 Uhr ein 19-Jähriger und ein 40-Jähriger mit Verdacht auf Nasenbeinbruch behandelt werden müssen, da sie zuvor in der Roßberghalle ins Gesicht geschlagen worden waren. Gegen 3.30 Uhr habe sich ein 30-Jähriger eine Platzwunde zugezogen, da er von einem Unbekannten ebenso ins Gesicht geschlagen worden sei. Die Platzwunde an der Stirn musste im Krankenhaus genäht werden. Zur gleichen Zeit hat ein 26-Jähriger einem 24-Jährigen ein Glas ins Gesicht geschlagen.

Bei einem Verkaufsstand auf dem Festgelände der Roßberghalle soll zudem ein 20-Jähriger gegen 3.40 Uhr von einem laut Zeugen groß gewachsenen Mann zu Boden geschlagen worden sein. Ein 24-Jähriger sei am gleichen Ort von einem weiteren Unbekannten ebenfalls geschlagen worden. Beide Täter sollen anschließend versucht haben, die auf dem Boden liegenden Verletzten zu treten. Die Polizei ermittelt in den vermutlich zum Teil zusammenhängenden Vorfällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (07771) 9391-0.

Zuvor waren der Nachtumzug und das anschließende Narrentreiben in und um die Roßberghalle am Samstagabend laut Polizei friedlich und ohne besondere Ereignisse verlaufen. Auch Thomas Buchholz, Narrenpräsident der Stierzunft, zieht ein positives Fazit: "Die Veranstaltung ist insgesamt sehr friedlich abgelaufen."

Dass es dennoch zu solchen Körperverletzungen gekommen sei, ärgere ihn sehr. "Solche schwarzen Schafe gibt es immer", sagt Buchholz. "Was soll man als kleiner Verein eigentlich noch alles machen, um so etwas zu verhindern?", fragt er. Sie hätten eine Sicherheitsfirma angestellt und in der Halle habe es Videoüberwachung gegeben. "Wir setzen natürlich alle Hebel in Bewegung, um das aufzuklären", sagt Buchholz.