Stockach Schiesser-Kreuzung: Ampel läuft früher als gedacht

Die Arbeiten, die für drei Tage angekündigt waren, sind nun schon nach einem Tag abgeschlossen worden.

Die Ampel an der viel befahrenen Schiesser-Kreuzung in Stockach ist bereits wieder in Betrieb. Die Anlage an der Kreuzung von Heinrich-Fahr-, Radolfzeller und Goethestraße hätte eigentlich für drei Tage abgeschaltet sein sollen, um eine neue Steuerung einzubauen. Die Arbeiten seien nun schon nach einem Tag erledigt gewesen, wie Peter Fritschi, Ordnungsamtsleiter der Stockacher Stadtverwaltung, mitteilt: "Es ging viel schneller als erwartet." Mit der neuen verkehrsabhängigen Steuerung sollten Abläufe optimiert werden, sodass der Verkehr nun besser fließen dürfte, erklärt Fritschi. Auch zuvor sei die Ampel schon verkehrsabhängig gesteuert worden, was allerdings nicht mehr gut gelaufen sei. Mit dem alten Steuerprogramm habe man dies allerdings nicht beseitigen können. Der Einbau der neuen Steuerung hat laut Fritschi nichts mit dem Unfall im Januar zu tun, bei dem ein Auto gegen die Ampel geprallt war, woraufhin diese für einige Tage ausgefallen war.