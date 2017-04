Stockach Sängerverband zieht den Hut vor der Leistung von Otto Eisenbach

Ehrenmitglied und -vorsitzender Otto Eisenbach legt sein letztes Vorstandsamt beim Männergesangvereins Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen nach 61 Jahren nieder und erhält die goldene Ehrennadel des Bodensee-Hegau-Chorverbandes.

Was haben die Volkswagenstadt Wolfsburg und Hindelwangen gemeinsam? Zugegeben, auf den ersten Blick erkennt man keine Gemeinsamkeit. Aber: In Wolfsburg wurde vor langer Zeit ein Wagen entwickelt, der laut der damaligen Werbung läuft und läuft und läuft. Hindelwangen hingegen hat einen Mann hervorgebracht, der singt und singt und singt – und das seit nunmehr 67 Jahren. Für diese seltene Leistung wurde Otto Eisenbach (82) bei der Hauptversammlung des Männergesangvereins Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen von Josef Blender, Vizepräsident des Bodensee-Hegau-Chorverbandes, mit der goldenen Ehrennadel samt Urkunde geehrt.

Blender betonte, dass er sich besonders freue, einem alten Freund diese Ehrung zuteil werden zu lassen. Eisenbach trat 1950 dem Chor bei und war auch 34 Jahre Vorsitzender, neun Jahre stellvertretender Vorsitzender und 18 Jahre Beisitzer, also insgesamt 61 Jahre in einer Vorstandstätigkeit für den Verein aktiv. Dass er Ehrenmitglied und Ehrenvorstand ist, versteht sich von selbst. Doch jetzt hat er sich mit bewegenden Worten aus der Vorstandsarbeit abgemeldet und will nur noch im Chor als Bass wirken.

Nicht nur Eisenbach wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Der bisherige Vorsitzende Michael Hüngerle, der den Verein fünf Jahre lang geführt hatte, wurde von seiner Nachfolgerin Regina Ellenberger mit Dankesworten und einem Präsent verabschiedet. Auch er wird dem Chor als Bass erhalten bleiben, was den Chorleiter, Eberhard Graf, sicher freuen wird.

Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurden Gabriele und Michael Hüngerle geehrt. Für 35-jährige aktive Mitgliedschaft und außerordentliche Mitarbeit wurde Bärbel Schuler zum Ehrenmitglied ernannt. Albert Schönenberger erhielt für 60-jährige aktive Vereinstreue einen Zinnkrug mit Gravur. Hermann Rigal wurde für 40-jährige passive Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Walter Keller erhielt die Ehrennadel in Gold für 50-jährige passive Mitgliedschaft.