Stockach Sängerin Déborah Rosenkranz trifft Musiklegenden Abe Laboriel und Chester Thompson

Die Wahlwieser Sängerin Déborah Rosenkranz erzählt von USA-Reise, wo sie ihr Projekt zu Essstörungen vorstellte. Sie traf dort die Bass-Legende Abe Laboriel und Chester Thompson, Genesis-Schlagzeuger an der Seite von Phil Collins, und machte mit ihnen Aufnahmen.

Déborah Rosenkranz, die in Wahlwies lebende Sängerin, besuchte die USA, um mit ihrem Projekt zum Thema Essstörungen amerikanischen Mädchen und jungen Frauen zu helfen, aus dem Teufelskreis Bulimie und Magersucht herauszukommen. Im Rahmen ihrer musikalischen Auftritte in den USA stieß sie mit ihren Spendenaufrufen zugunsten ihrer Herzensangelegenheit weitgehend auf offene Ohren.

"Ich hatte Riesenglück, den amerikanischen Produzenten Tom Brooks kennenzulernen", sprudelt es aus der 34-jährigen Sängerin und Buchautorin heraus, wenn sie von ihren Erlebnissen in den Vereinigten Staaten berichtet. Drei Wochen lang war die ehemalige singende Flugbegleiterin unterwegs zwischen Kalifornien und Florida, wo sie ihr Projekt zu den Themen Essstörungen, Bulimie und Magersucht bei mehreren Großveranstaltungen präsentierte. Déborah Rosenkranz bringt die Botschaften zu diesen sensiblen Themen musikalisch unter die Leute. Und so war es für sie ein Glücksfall, mit dem namhaften und preisgekrönten amerikanischen Produzenten christlicher Musik Tom Brooks zusammenarbeiten zu können. In der Studio-Band, die Déborah Rosenkranz bei ihren Aufnahmen begleitete, waren keine geringeren Musiker als ehemalige Bandmitglieder von Phil Collins. "Dies sind zwar inzwischen ältere Herren; aber neben der Bass-Legende Abe Laboriel im Studio zu stehen und von ihm musikalisch begleitet zu werden, ist für mich natürlich ein Höhepunkt dieser Reise gewesen", erzählt Rosenkranz noch sichtlich von dem Erlebnis überwältigt.

Sie hat im Studio in Irvine/Kalifornien drei neue Lieder aufgenommen, die sich um das Thema Essstörungen drehen, ein Problem, das in den USA unter jungen Frauen sehr verbreitet ist. "Mein Ziel ist es, mein erfolgreiches Konzept zu diesem Projekt nun auch in den USA zu verbreiten und die Mädchen dort für diese Thematik zu sensibilisieren", so Rosenkranz weiter. Und das gelang ihr am besten bei ihren Konzerten mit ihren selbst komponierten Liedern mit Titeln wie "Du bist es wert" oder "Ein Gebet". Ihre Auftritte hatte sie unter anderen vor Frauenvereinigungen und vor autistischen Jugendlichen.

Vor zehn Jahren hat Rosenkranz ihren damaligen Broterwerb als Flugbegleiterin aufgegeben, um sich für junge Frauen einzusetzen, die das Schicksal der Magersucht mit ihr teilten und heute noch teilen. Sie hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben, das soeben in zweiter Auflage erschienen ist, und absolviert für ihr Projekt zwischen 50 und 60 Konzerte jährlich. "Ich führe seither kein normales Leben mehr, ich hab kaum Zeit für Freunde, ich toure durch Stadthallen, Kirchen, Theater, Schulen und Stadien, um meine Botschaft zu diesem schlimmen Thema rüberzubringen", erklärt sie. Wie sie weiter erzählt, komme allerdings bei ihrer Arbeit auch viel zurück und es gebe für sie nichts Schöneres, als wenn ihr ein junges Mädchen schreibe: "Déborah, Dein Buch hat mir das Leben gerettet."

Da dieses Thema an Landesgrenzen nicht Halt macht, fliegt sie bereits diese Woche wieder über den Großen Teich und wird in den USA innerhalb von sechs Tagen fünf Konzerte geben und weitere Songs im Studio aufnehmen.

Zur Person

Déborah Rosenkranz ist 34 Jahre alt, wohnt in Wahlwies und ist Sängerin. Sie war bereits als Kind im Kirchenchor. Zunächst wurde sie Flugbegleiterin und sogar als singende Stewardess bekannt. Sie ging weiter ihrer Leidenschaft nach und fand 2007 schließlich einen Produzenten, mit dem sie ihre erste Single „Flying Above" herausbrachte. Inzwischen gibt es von der Wahlwieser Sängerin mehrere Alben. Im Dezember veröffentlichte sie eine neue Single namens "Glow". Sie geht offen mit einer Essstörung um und engagiert sich sozial. (sk)