Stockach SV Espasingen ist auf gutem Kurs

Der Vorsitzende zieht ein positives Fazit bei der Generalversammlung mit Neuwahlen

Der erste Vorsitzende des SV Espasingen Harald Feindler konnte zur 56. ordentlichen Generalversammlung trotz Hitze und anderer Veranstaltungen eine stattliche Anzahl Mitglieder, darunter Ortsvorsteher Andreas Bernhart sowie Ehrenmitglied Berthold Maurer, begrüßen. Nach der obligatorischen Totenehrung verlas Schriftführer Raphael Gnädinger das Jahresprotokoll. Er berichtete laut einer Mitteilung des Vereins von regen Tätigkeiten über das Jahr, allen voran einige Arbeitseinsätze.

Der Spielausschussvorsitzende Benni Auer verkündete, dass die erste Mannschaft auch nächstes Jahr in der Kreisliga A auflaufen wird. Die zweite Mannschaft, die sich personell enorm verstärkt habe und konnte einen guten Mittelfeldplatz erreichen. Jugendleiter Jochen Seeberger konnte die Meisterschaft der B-Jugend vermelden. Sie spielt, so wie alle Jugendmannschaften als Spielgemeinschaft mit Bodman-Ludwigshafen, Stahringen, Espasingen und Wahlwies. Stolz war Seeberger darauf, dass der SVE fünf Jugendtrainer stellen könne. Verabschiedet als Jugendtrainer wurde Matthias Rudolf.

Der Kassier Peter Berenbrink berichtete von sehr guten Umsätzen, die unter anderem von vielen externen Vermietungen des Clubhauses sowie von internen Anlässen herrührten. Ortsvorsteher Andreas Bernhard, der die Wahlen leitete, fand launige Worte über das Vereinsgeschehen. Er versprach, dass der neue Parkplatz am Clubhaus bald Realität werden könne. Bestätigt in ihren Ämtern wurden der zweite Vorsitzende Matthias Meichle, sowie die beiden Beisitzer Hubertus Helbling und Michael Schwärmer. Ralf Scherer wurde zum neuen Kassenprüfer gewählt. Geehrt wurde in diesem Jahr nur Peter Berenbrink, der seit 15 Jahren im Verein tätig ist, sieben davon als Kassier.

Nach all den vorangegangenen Berichten und Wahlen berichtete Vorstand Feindler zum Schluss noch über das Sportwochenende mit Grümpelturnier und Feierabendhock vom 15. bis 17. Juli. Außerdem verkündete er, dass Lisa Steigmiller in der Aerobic/Zumba Jugendgruppe als Leiterin aus beruflichen Gründen aufhört, mit Tamara Leiz gebe es bereits eine Nachfolgerin.