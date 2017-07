Stockach SPD Stockach: Wahlkampfauftakt mit politischem Urgestein

Beim Stockacher SPD-Ortsverein startet der frühere Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner den Vorlauf zur Bundestagswahl. Viel Publikum gab es dabei nicht.

Ivo Gönner ist zwar nicht mehr in Amt und Würden – aber der Mann, der mit 39 Jahren Oberbürgermeister von Ulm wurde und das Amt zweimal verteidigte, ist bei Sozialdemokraten nach wie vor beliebt und respektiert. Zumindest haben sich viele Stockacher Parteimitglieder ein Autogramm des Kommunalpolitikers mitgenommen, als er zum Wahlkampfauftakt des SPD-Ortsvereins kam.

Seit 1972 ist Gönner schon in der SPD, nach 24 Jahren als Verwaltungschef hat er einiges aus seinen Erfahrungen zu erzählen – zu Stadtentwicklung und Generationenwechsel, was offiziell sein Thema des Abends war, aber auch zu vielen anderen Dingen. Über den Respekt zwischen den Parteien, der in einem Wahlkampf herrschen sollte, zum Beispiel. Oder darüber, dass man auch nach einer Wahlniederlage für seine Überzeugungen kämpfen müsse, statt diese nur bis zum Wahltag zu vertreten.

Und wie sollen sich Städte nach sozialdemokratischen Vorstellungen in Zeiten des Generationenwechsels nun entwickeln? In Gönners Vortrag flossen im lockeren Plauderton viele Perspektiven ein – denn europäische oder bundesweite Gesetze würden auf die kommunale Ebene wirken, so der Redner. Er stellte die alte SPD-Forderung nach einem Einwanderungsgesetz auf: "Unser Thema sind Fachkräfte. Das kriegen wir nur mit einem Einwanderungsgesetz hin." Und mit einem solchen Gesetz wären Menschen ohne Asylgrund nicht mehr gezwungen, unter dem Asylrecht Deckung zu suchen. Was den finanziellen Ausgleich zwischen den Generationen angeht, so könne man mit der Erbschaftssteuer da ansetzen, wo Arm und Reich zu weit auseinanderklaffen. Und Menschen, die auch im Alter noch arbeiten wollen, müsse man dazu ermuntern, aktiv zu sein.

Durch den ganzen Vortrag zog sich dabei ein Bild dafür, wie die SPD eine gerechte Gesellschaft auffasse. Man wolle nicht, dass alle das Gleiche haben, sondern dass alle die gleichen Startchancen haben. Gönner: "Es ist wie eine Leiter zu bauen: Hochgehen muss jeder selber."

Kurz vor Ende legte er noch einen parteiübergreifenden Werbeblock für Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz (Freie Wähler) ein, der im September zur Wiederwahl antritt. Beide kennen sich von der Arbeit im Städtetag. Aus der Runde der 15 Zuhörer kam kein Widerspruch, nur Bundestagskandidat Tobias Volz versuchte, Gönner ein wenig zu bremsen. Auch Volz stellte seine Schwerpunkte dar, etwa den sozialen Wohnungsbau. Er forderte die Bagatellgrenze für die Mehrwertsteuerrückerstattung für Schweizer. Und er sprach die zentralisierende Politik im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz an – auch vor dem Hintergrund des eigenständigen Stockacher Krankenhauses.

Und wie kam das an? Der Stadtverbandsvorsitzende Wilfried Herzog zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung – abgesehen von der Besucherzahl. Und Stadträtin Claudia Weber-Bastong hob Gönners Kunst hervor, in freier Rede einen großen Bogen zu schlagen und zum Ausgangspunkt zurückzukommen.