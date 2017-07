Stockach Rund 3,7 Promille: Stark betrunkener Mann legt sich mitten auf die Straße

Die Polizei ist am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, zu einem Einsatz in der Nähe der Weißmühlenstraße gerufen worden, weil sich ein stark betrunkener Mann mitten auf die Straße gelegt hatte.

Wie es in einer Meldung der Beamten heißt, fanden die Einsatzkräfte den mit rund 3,7 Promille alkoholisierten 44-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weißmühlenstraße mit einer Flasche Whiskey in der Hand. Während der Kontrolle sei der Mann aggressiv geworden, weshalb die Beamten ihm zeitweise Handschellen anlegten. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er auf die Wache gebracht, bis eine Angehörige ihn abholen konnte.