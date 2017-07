Stockach Rund 1,7 Promille: Alkoholisierter Autofahrer gerät in Zollkontrolle

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, in eine Polizeikontrolle des Zolls auf der B 31 gefahren.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, stellten die Beamten bei der Kontrolle an der Auffahrt zur A 98 fest, dass der Mann getrunken hatte. Sie übergaben ihn an eine Polizeistreife, die eine Blutentnahme veranlasste und den Führerschein einbehielt. Der Atemalkoholtest hatte rund 1,7 Promille ergeben, heißt es in der Mittelung weiter. Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.