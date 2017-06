vor 8 Stunden SK Stockach Rücksichtslos: 19-jähriger Raser brettert mit 104 km/h durch Espasingen

Bei einer Tempokontrolle in der Zielstraße in Espasingen haben Beamte des Polizeireviers am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.20 Uhr ein Auto mit 104 Stundenkilometer gemessen.