Stockach Rotarier spenden für den Schulverbund Nellenburg

Das Mozart-Musikprojekt des Nellenburg-Schulverbunds sei nicht einfach nur ein Projekt gewesen, findet der Rotary-Club Überlingen. Das Projekt habe Kinder mit Musik in Berührung gebracht und dazu angeregt, ein Instrument zu lernen. Die Rotarier lassen als Anerkennung 500 Euro für die Musik-Fachschaft springen.

Stockach – Mehrere Monate lang war das Thema Mozart quer durch alle Fachbereiche des Schulverbunds Nellenburg in unterschiedlichen Jahrgängen aufgegriffen und gemeinsam mit den Lehrern intensiv bearbeitet worden. 130 Schüler der Klassenstufen fünf und sechs hatten phantasievoll und ideenreich Bilder über Mozart gemalt, die auch beim Neujahrskonzert in der Jahnhalle ausgestellt wurden und auf große Anerkennung der rund 500 Gäste stießen. Und Kinder aus der Klasse 5f hatten beim Stockacher Meisterkonzert im November zur Einführung im Chor gesungen, vier Mädchen der 7c hatten Sprechrollen, eine von ihnen war Michelle Maier als Wunderknabe Mozart. Drei Klassen hatten tagsüber an einem Workshop mit den beiden jungen Künstlern des Abends, Katharina Triendl und Immo Schaar, teilgenommen. Beide sind Mitglieder internationaler Spitzenorchester: Katharina Triendl spielt Geige bei den Münchner Philharmonikern und Immo Schaar ist Bratschist beim Gewandhausorchester Leipzig. Die Schüler seien begeistert gewesen, berichtete Schulleiterin Beate Clot.

Das Engagement von Schülern und Lehrern im Projekt rund um den "Wunderknaben Mozart" hat der Schule nun eine Spende in Höhe von 500 Euro vom Rotary-Club Überlingen eingebracht. Diese gehe an die Musikfachschaft, sagte Schulleiterin Clot. Überreicht wurde die Spende im Rahmen einer Zusammenkunft in der Schule. Die Fünft- und Siebtklässler, die im November dabei waren, zeigten nochmal eine kleine Kostprobe ihrer Darbietung.

"Wenn Wolfgang Amadeus ein Kind von heute wär'", sangen sie, und Bürgermeister Rainer Stolz, Kulturamtsleiter Stefan Keil, der Vorsitzende der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft, die die Stockacher Meisterkonzerte veranstaltet, Georg Mais, sowie die Mitglieder des Rotary-Clubs Karl-Ernst Wütschner, Friedrich Dandler, Helmut Spaeter, Roland Aicheler und Michael Swoboda applaudierten kräftig.

Das Engagement aller Beteiligten – der Musiker, der Lehrer, vor allem aber der Schüler – sei beeindruckend gewesen, äußerte Stefan Keil. Die Brücke zu schlagen zwischen erfolgreichen Künstlern und Kindern sei auch ein Ziel ihres Vereins, erklärten die Rotarier. Mit der Gestaltung dieses Projekts habe der Schulverbund Nellenburg viele Kinder an die Musik herangeführt, dafür begeistert und durch den persönlichen Kontakt mit den beiden Musikern vielleicht zum Erlernen eines Instruments angeregt, sagte der Vorsitzende des Rotary-Clubs Überlingen, Karl-Ernst Wütschner. Mit der Spende verband er die Bitte, den Kindern der Schule möglichst auch weiterhin viel Freude an der Musik zu vermitteln. Die Schüler sollen am 27. Januar noch einen großen Karton Mozartkugeln bekommen, verriet Georg Mais; dieser Tag nämlich ist der Geburtstag Mozarts.

Rainer Stolz lobte die Vertreter des Rotary-Clubs, dass sie das Thema Schule so ernst nehmen. "Ich merke als Bürgermeister, dass die Gesellschaft sich verändert. Die Elternhäuser werden schwächer, der Schule wird mehr Verantwortung zugemutet. Die Eltern nehmen sich raus." In Stockach habe man sich gegen die Gemeinschaftsschule entschieden, weil man die Kontrolle der Leistung sehen und feststellen wolle, wo man noch etwas tun könne. "Das ist uns hier mit dem Schulverbund exzellent gelungen", so der Verwaltungschef. Im Sekundar-Bereich gebe es hier einen engen Austausch. Je nach Leistung sei es möglich, sich zu entwickeln.

Rotary-Club Überlingen

Er wurde vor 50 Jahren gegründet und hat über 60 Mitglieder: der Rotary-Club Überlingen. Diese kommen aus allen Bereichen des beruflichen Lebens, vom Arzt über den Manager und den Handwerker bis hin zum Landwirt und zum Künstler. Das Clublokal ist das Hotel/Gasthaus Ochsen in Überlingens City. Der Club ist kulturell sehr engagiert und hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Überlingen den Internationalen Bodensee-Musikwettbewerb ins Leben gerufen. Auch auf dem Gebiet des internationalen Jugendaustauschs ist der Club sehr aktiv. Mit den Partnerclubs aus Littlehampton (England), Annecy (Frankreich) und Dübendorf (Schweiz) haben die Mitglieder regen Kontakt. (wig)