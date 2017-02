Stockach Rostiger Ritter erobert den Pallotti-Saal: Der Kinderchor St. Oswald präsentiert ein kurzweiliges Musical

Der Kinderchor der Gemeinde St. Oswald erzählt am Samstag, 18. Februar, die bekannte Geschichte vom Ritter Rost in Form eines Musicals. Die Aufführung beginnt um 15 Uhr.

Zwölf Mädchen und zwei Jungs entführen ihre Zuschauer in eine Welt aus Blech und Eisen. Eine Welt, in der ein Ritter lebt, der sich von Büroklammern ernährt und dessen Schlachtross auf den klangvollen Namen Feuerstuhl hört. Ab 15 Uhr spielen und singen die Vier- bis Zwölfjährigen am Samstag, 18. Februar, die lustige Geschichte vom Ritter Rost. Der Eintritt ist frei.

Mit seiner 35-minütigen Musical-Darbietung betritt der Kinderchor der Gemeinde St. Oswald musikalisches Neuland. "Normalerweise sorgt unser Chor für die Gestaltung der Sonntagsgottesdienste", erzählt der musikalische Leiter Zeno Bianchini. Alle paar Jahre wolle er den Kindern aber auch immer eine größere eigene Aufführung ermöglichen, berichtet Bianchini, "einfach, damit es spannend bleibt." Und da man bereits auf den Gemeindefesten im Sommer weltliche Lieder aufgeführt habe, sei die Umstellung für die Kinder auch nicht allzu groß gewesen.

Herausfordernd waren eher die Umfänge der Produktion. Schließlich treten die Kinder in aufwendigen Kostümen und an verschiedenen Schauplätzen auf, die es jeweils bühnenbildnerisch umzusetzen galt. "Wir haben bereits im Herbst mit den Probearbeiten begonnen", sagt Bianchini. Parallel zu den Musical-Proben hätten die Kinder aber auch weiterhin die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten übernommen.

Dass sich dieser Doppel-Aufwand gelohnt hat, durften die jungen Sänger schon am vergangenen Wochenende erfahren. "Auf dem Schwarzen Ball der Gemeinde haben wir eine verkürzte Version des Musicals aufgeführt", erzählt Bianchini. "Wir haben den Text etwas verändert und auf die Gemeinde umgemünzt. Das kam sehr gut an." Seither freuen sich die Kinder noch mehr auf ihren großen Auftritt.

Auch Bianchini ist vor der Premiere guter Dinge. Das hat damit zu tun, dass er das Stück sehr schätzt. "Es ist eine richtig lustige Geschichte und die Lieder haben schöne Melodien. Genau das Richtige für Kinder."