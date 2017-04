Stockach Rohrbruch zwischen Wohnungen: Kurzer Einsatz für die Feuerwehr

Mit zwei Fahrzeugen ist die Stockacher Feuerwehr in den Lugoweg ausgerückt, weil es in einer Wohnung von der Decke tropfte. Wie die Einsatzkräfte herausfanden, handelte es sich aber nur um einen Rohrbruch.

Die Stockacher Feuerwehr wurde am Freitagabend gegen 22.45 Uhr in den Lugoweg gerufen, weil dort Wasser in eine Wohnung tropfe. Dies teilt die Feuerwehr nun in einer Pressemeldung mit. Der Anrufer habe angegeben, dass in der darüber liegenden Wohnung niemand wohnt, heißt es in der Mitteilung weiter. Als die Feuerwehr mit fünf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen eingetroffen war, haben die Feuerwehrleute zwar gesehen, dass es in der fraglichen Wohnung von der Decke tropft. Allerdings konnten sie auch den Bewohner der darüber liegenden Wohnung antreffen. Dort konnten die Feuerwehrleute keine Lecks feststellen. Laut der Pressemitteilung ist von einem Rohrbruch in der Zwischendecke auszugehen. Ein Eingreifen der Feuerwehr sei nicht nötig gewesen, heißt es weiter. Der Einsatz dauerte eine halbe Stunde, auch die Polizei war vor Ort.