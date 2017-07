Stockach Riskantes Überholmanöver auf der B14: Vier Verletzte nach Frontal-Zusammenstoß

Ein 21-Jähriger hat mit einem riskanten Überholmanöver auf der B14 bei Schweingruben einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten verursacht.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hat der 21-Jährige am Montag auf seiner Fahrt Richtung Tuttlingen, gegen 16.15 Uhr, in einer Linkskurve zum Überholen einer Fahrzeugkolonne und eines Mähdreschers angesetzt. Einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 81-Jährigen konnte er nicht mehr ausweichen, so die Polizei weiter. Obwohl sowohl der Fahrer des Mähdreschers als auch der 81-Jährige versucht hätten, auszuweichen und zu bremsen, seien die Autos beinahe frontal ineinander gerast. Den Schaden des Unfalls beziffern die Beamten auf rund 16 000 Euro. Der 21-Jährige, seine Begleitung sowie der 81-Jährige wurden jeweils leicht verletzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Seine Beifahrerin hingegen habe schwere Verletzungen erlitten. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Führerschein des 21-jährigen Unfallverursachers behielten die Beamten ein. Gegen ihn werde nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.