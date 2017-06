Stockach-Wahlwies Restauration in Aussegnungshalle: Einmaliges Kunstwerk von Edzard Seeger erstrahlt in neuem Glanz

Restauration in Aussegnungshalle: Einmaliges Kunstwerk von Edzard Seeger erstrahlt in neuem Glanz

Das große Wandbild des Künstlers Edzard Seeger in der Wahlwieser Aussegnungshalle, das unter Denkmalschutz steht, ist restauriert. Dafür gingen 5300 Euro Spenden ein. Die Gemeinde hat Pläne zur Friedhofsumgestaltung, bei denen die Halle den Anfang machte.

Die Freude und die Erleichterung sind groß: Das vier mal sechs Meter große Wandbild des Künstlers Edzard Seeger in der Wahlwieser Aussegungshalle sieht wieder aus wie bei seiner Einweihung vor 50 Jahren. Die Restauratorin Petra Korherr hat das unter Denkmalschutz stehende Kunstwerk restauriert und damit gerettet. Der untere Bereich wäre aufgrund von Nässe sogar verloren gewesen, wenn es nicht frühere Bilder von Andreas Klatt gegeben hätte, an denen sich die Expertin orientierten hätte können. "Die Wand war nass bis an den Altar hoch", erzählt Ortsvorsteher Udo Pelkner.

Das Bild selbst ist nun fertig, in der Halle fehlen noch ein paar Arbeiten: frische Farbe für die Wände und ein Stück Fußleiste. Ebenso eine neue Lampe, sagt Pelkner. Die Holzdecke, von der sich hier und da schon Lamellen zu lösen beginnen, möchte er auch noch angehen. Alles soll bis nach den Sommerferien komplett sein und feierlich eröffnet werden. "Es wird alles richtig schön", schwärmt er. "Bürgermeister Stolz hatte bei einer Besichtigung auch noch die Idee, ein Tor vorne an der Halle anzubringen." Pelkner ist stolz auf das christliche Wandgemälde von Seeger. "Soetwas hat niemand weit und breit", sagt er. Es sei ein einmaliges Werk.

Das Gemälde mit den Titel "Christus als Richter der Menschen" ist ein sehr ungewöhnliches Werk: Von unschätzbarem Wert, mittlerweile denkmalgeschützt, aber dennoch eine Arbeit von Edzard Seeger, die in seinem Portfolio nicht auftaucht, aber von ihm signiert ist. Selbst im Ort bestaunten es zwar immer wieder die Friedhofsbesucher und setzen sich auch mit Spenden für die Erhaltung ein, aber dennoch ist über das Werk, das der damalige Pfarrer Hog beauftragt hatte, nur wenig bekannt. Das machte es auch der Restauratorin etwas schwerer. "Wenn es keine Fotos gegeben hätte, hätte ich nicht gewusst, wie das Bild unten mal ausgesehen hat", sagt Petra Korherr. Am Foto konnte sie sich orientieren.

Die Expertin benutzte Silikatfarben für ihre Arbeit, die aus zwei Komponenten bestehen. Diese seien manchmal nicht ganz einfach zu verarbeiten, aber halten je nach den äußeren Einflüssen 30 bis 40 Jahre. "Das Bild ist toll, auch von der Größe her", sagt sie. Während ihrer Arbeit habe sie sich auch oft mit interessierten Friedhofsbesuchern unterhalten, die gespendet haben und sich über den Erhalt des Werks freuen. Das Gemälde nimmt die komplette sechs Meter breite, leicht rund und nach oben gewölbte Wand ein und ist in der Mitte knapp vier Meter hoch. Das Bild stellt Jesus in der Mitte mit geöffneten Händen und rechts und links Engel dar, einen mit Ährengabe, den anderen mit einer Waage. Ein Mosaik von Eduard Seeger gibt es auch über dem Eingang der Kirche St. Germanus und Vedastus. Von dem Künstler gibt es in der Gemeinde somit gleich zwei Werke.

Petra Korherr hat den Ablauf sowie alle bekannten Informationen zum Wandgemälde in einer mehrseitigen Dokumentation festgehalten, die sie Uwe Pelkner überreicht hat. Was das Thema Informationen zum Bild und den Weg bis zum Status des Denkmalschutzes angeht, ist der Ortsvorsteher dem Lokalhistoriker Fredy Meyer und Lothar Martin von der Unteren Denkmalschutzbehörde in Stockach sehr dankbar.

Neben den Arbeiten in der Aussegnungshalle werde sich in der kommenden Zeit auch sonst noch viel auf dem Friedhof tun, kündigt Udo Pelkner an. Es gebe einige Ideen zur zeitgemäßen Umgestaltung und Verschönerung. "Die Rampe zur Aussegungshalle ist zu steil", sagt der Ortsvorsteher. Das solle korrigiert werden. Der Kiesvorplatz der Halle soll zum Beispiel auch eine Pflasterung bekommen und die Wiese wird anders. Die Heckenabteile rechts nach dem Eingang des Friedhofs, in denen vor vielen Jahren Gräber waren, sollen verschwinden und links im gekiesten Bereich fallen bei einige abgelaufene Gräber weg, so dass dort umgestaltet werde, erklärt Pelkner.

5300 Euro Spenden

Ortvorsteher Udo Pelkner rief vor rund einem Jahr im Gemeindeblatt dazu auf, für die Restaurierung des Wandgemäldes in der Aussegnungshalle zu spenden. Von Bürgern gingen am Ende insgesamt 2300 Euro ein, das Kieswerk Hardt legte 3000 Euro obendrauf, als Pelkner auf gut Glück nach einer Spende anfragte. "Da waren wir von den Socken", sagt er und freut sich auch, dass viele Bürger sehr großzügig war und höhere zweistellige oder sogar dreistellige Beträge gespendet haben. Die Stukateurfirma Mauch stellte ein Gerüst zur Verfügung. Unter den Bürgern, die sich stark eingesetzt haben, hebt der Pelkner Karl Hügle hervor.



Nachfolgend ein pdf des SÜDKURIER-Artikels von 1967 zur Einweihung der Aussegnungshalle: