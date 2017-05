Stockach-Hoppetenzell Reiter und Pferde trotzen beim Georgsritt Wind und Regen

Beim Georgsritt segnet Pfarrer Michael Lienhard 45 Pferde und Ponys und zeigt auf, dass zur Wahrung der Schöpfung auch die Rücksichtnahme auf Tiere gehört.

Sie trotzten Wind und Regen: die rund 45 Reiter mit ihren Pferden und Ponys beim Georgsritt. Aber auch viele Zuschauer ließen es sich in Hoppetenzell nicht nehmen, nach dem Festgottesdienst in der St. Georgskirche der Pferdesegnung und anschließenden Prozession beizuwohnen. Pfarrer Michael Lienhard schritt, unbeirrt von nassem Gras und Regenschauer, die Reihe der prächtig anzuschauenden Tiere ab, um jedem den Segen zu spenden. Die Schöpfung zu bewahren habe Gott in die Hände der Menschen gegeben, erinnerte er in seiner Ansprache, der gemeinsames Gebet und Lied folgten.

Im sehr gut besuchten Gottesdienst hatte Pfarrer Lienhard das mutige Einstehen des Heiligen Georg für dessen Glauben beschrieben, welches dieser mit dem Märtyrertod bezahlen musste. Glauben an Gott sollte leben mit Gott bedeuten, mit all den Zweifeln und Widrigkeiten, aber auch beseelenden und mutmachenden Momenten, die ein Zusammenleben mit sich bringe, predigte Lienhard.

Dem Fest des Schutzheiligen verlieh die Aufführung der Turmbläser-Messe von Fridolin Limbacher den besonderen, feierlichen Charakter. Das Bläserquartett mit Armin Brunner, Andreas Okker, Axel Tress und Frank Wiesler und der Kirchenchor Hoppetenzell wechselten echohaft im Vortrag und präsentierten unter Leitung von Roman Rendle eine ergreifende Musik mit majestätischer Strahlkraft.

Die Besucher des bewegenden Gottesdienstes wurden dann draußen von der Spitze des Reiterzuges sowie vom Musikverein Hoppetenzell empfangen und zur Festwiese begleitet. Nach der Segnung der Tiere und dem Prozessionsritt durchs Dorf fanden sich Besucher wie Reiter in der Johanniterhalle ein, wo Vereinsmitglieder Speisen und Getränke anboten und der Musikverein Hoppetenzell zur Unterhaltung aufspielte.

