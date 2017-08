Mühlingen Raithaslacher Sichelhenke wieder ein großer Erfolg

Viel geboten war bei dem traditionsreichen Fest in dem Stockacher Teilort. Der Musikverein Raithaslach-Münchhöf spielte auf, und der Mittelalterspezialist Andreas Heine gab Einblicke in das Kunsthandwerk.

Auch in diesem Jahr veranstalteten die Mitglieder der Abteilung Raithaslach der Freiwilligen Feuerwehr das traditionelle und im Dorf beliebt Fest der Sichelhenke in und um den ehemaligen Farrenstall. Die Gäste, welche bereits zum Frühschoppen in großer Anzahl gekommen waren, konnten den Auftritt des Musikverein Raithaslach-Münchhöf erleben, welcher in gewohnter Weise mit einer gelungenen Mischung für eine kurzweiligere Wartezeit auf das Mittagessen sorgte. Abteilungskommandant Markus Kaupert und seine 14 Aktiven wurden bei der Versorgung der anwesenden Gäste unter den großen Sonnenschirmen auf der Rückseite des Farrenstalls von vielen helfenden Händen aus dem familiären Umfeld der Raithaslacher Wehrmänner und frauen unterstützt.

Jedes Jahr überlegen sich die Organisatoren etwas Besonderes. In diesem Jahr konnte man den Hechelner Kunsthandwerker und Mittelalterfreund Andreas Heine dafür gewinnen, mit Leder in allerlei Variationen und gegerbten Tierfellen den Besuchern vorzuführen, wie man mittels Prägestempeln aus Metall, einem Holzpflock, einer Unterlage und einem Hammer Ledergürtel mit Motiven verzieren kann. Immer wieder bildeten sich Trauben von Menschen an seinem Stand, welche interessiert das Hämmern und das fertige Endprodukt bestaunten. Sehr beliebt waren auch die selbstgebackenen Kuchen und Torten, denn gegen 15.

30 Uhr waren diese ebenso wie der Mittagstisch, Steaks und Pommes frites ausverkauft, und Markus Kaupert vermeldete am Mikrofon inmitten der Biergarnituren: "Eigentlich habe ich ja heute schon genügend geredet, ich habe nun nur noch eine kleine Meldung aus der Küche: Wir sind bis auf die Roten Würste komplett ausverkauft!". Eine bessere Werbung gibt es gegen Ende eines Festes wohl kaum.

Das Wetter war gut, der Mittagstisch offensichtlich auch, und auch die fleißigen Bäckerinnen können stolz darauf sein, dass ihre Leckereien bis auf den letzten Krümel verzehrt wurden. Schon am Montag galt es dann wieder alles zu verräumen und alle genutzten Räume zu putzen. Dann wird in Raithaslach gewischt und gekehrt, und auch die Boulebahn hinter dem Farrenstall wird für den nächsten Einsatz am Donnerstag (ab 18.30 Uhr) für den wöchentlichen Bouleabend der Männer des Raithaslacher Bouleclub wieder "besenrein" hergerichtet.

In diesem Jahr dürften es die Landwirte rund um Raithaslach trotz des unsteten Wetters der letzten Wochen bereits in den meisten Fällen geschafft haben, ihre Getreidefelder gedroschen und das Stroh ebenfalls eingefahren zu haben. In früherer Zeit wurde, wenn das letzte Brotgetreidefeld abgeerntet war, der letzte Erntewagen geschmückt. Auf dem Feld wurde dann vielfach vom Bauern ein Gebet gesprochen. Dabei legten die Schnitter ihre Sicheln ab – deshalb Sichellege – und in der Scheune wurden die Sensen und Sicheln in die Balken gehängt: Deshalb heißt es Sichelhenke. (ich)