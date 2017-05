Stockach Radolfzeller Straße: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Einer der Fahrer dürfte zu spät bemerkt haben, dass der Verkehr stockte.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Radolfzeller Straße, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach musste ein Autofahrer, der in Richtung Nenzingen unterwegs war, anhalten, weil sich der Verkehr staute. Ein nachfolgender Fahrer dürfte das zu spät bemerkt haben, es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt, wollten laut der Polizeimitteilung aber nicht vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autos waren demnach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.