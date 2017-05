Stockach Radolfzeller Straße: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zwei Autos sind vermutlich aus Unachtsamkeit zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 11.15 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat die Fahrerin eines BMW in der Radolfzeller Straße in stadtauswärtiger Richtung auf Höhe der Einmündung Haitachweg gehalten. Die Fahrerin eines Ford ist auf das haltende Auto aufgefahren – vermutlich aus Unachtsamkeit, wie die Polizei mitteilt. Die BMW-Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, der Schaden liegt bei zusammen etwa 3000 Euro.