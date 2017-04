Stockach Radfahrer übersehen: Auto fährt 14-jährigen Fahrradfahrer an

Radfahrer übersehen: Auto fährt 14-jährigen Fahrradfahrer an

Mit leichten Verletzungen überstand ein 14-jähriger Radfahrer einen Zusammenstoß mit einem Auto, das rückwärts ausparkte

Ein Autofahrer hat beim Rückwärtsfahren einen 14-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Wie die Polizei berichtete, fuhr der Fahrer am Dienstag gegen 19.45 Uhr im Hägerweg rückwärts aus einer Parklücke. Dabei bemerkte er den Fahrradfahrer nicht, der auf dem linksseitigen Gehweg aus Richtung Tuttlinger Straße kam. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der 14-jährige Radfahrer leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.