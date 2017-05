vor 16 Stunden Cornelia Giebler Stockach Proben vor dem Abflug: Stadtmusik spielt in New York ein zeitgenössisches Werk

Der große Tag rückt näher, bei den Proben wird an den Feinheiten geschliffen: In wenigen Wochen spielt die Stadtmusik Stockach die Welturaufführung des Stückes "Vox Populi" von Brett Keüper Abigana – in der legendären Carnegie Hall New York.