Stockach Probelauf der Stadtmusik auf dem Weg zur Carnegie Hall

Die Stadtmusik Stockach präsentiert am Samstag, 13 Mai, in der Jahnhalle ihr Frühjahrskonzert. Das Konzert gilt auch als Probelauf für einen Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall. Der SÜDKURIER verlost Karten für das Stockacher Konzert.

Dirigent Helmut Hubov hat einmal mehr ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm für das Frühjahrskonzert am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, zusammengestellt. Eingeleitet wird das Konzert mit der 1896 uraufgeführten sinfonischen Dichtung „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss, die nicht zuletzt durch die Verwendung in Stanley Kubricks Film "2001: Odyssee im Weltraum" weithin bekannt geworden ist. Mit Winfried Möllers Arrangement für sinfonisches Blasorchester, in das Piano, E-Gitarre und E-Bass einbezogen sind, wird diese Tondichtung als pulsierender Funk-Rock präsentiert. Im Anschluss erklingt der Marsch aus Paul Hindemiths "Symphonische Metamorphosen“ über Themen von Carl Maria von Weber. Dieses große, melodische Klanggemälde, das Hindemith im Exil in den USA komponierte, wurde 1944 uraufgeführt und zählt seitdem zu seinen populärsten Werken.

Freunde der keltischen Mythologie werden bei dem Poem "Der Traum des Oenghus" auf ihre Kosten kommen. Der 1961 geborene deutsche Komponist Rolf Rudin hat in dem zweiteiligen Werk eine irische Sage verarbeitet. In ihr erscheint dem Königssohn Oenghus nachts im Traum ein Flöte spielendes Mädchen, in das er sich verliebt. Er begibt sich auf die Suche nach ihr und findet sie schließlich. Die Atmosphäre des Traumhaften drückt sich auch im Klang des Stückes aus. Das Finale von Beethovens neunter Sinfonie – mit Schillers "Ode an die Freude" – ist weltberühmt. Alfred Bösendorfer hat daraus ein kleines Werk für Blasorchester geschaffen. Die „Mozart Pop Symphony“ ist eine beschwingte Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart des japanischen Komponisten Toshihiko Sahashi, dessen Schaffen vor allem in der Filmmusik angesiedelt ist.

Das Stück "Ethnominimal" ist ein zeitgenössisches Werk des jungen zypriotischen Komponisten Marios Stylianou. Das rhythmische Werk verschmilzt Einflüsse der orientalischen Musiktradition mit denen der westlichen Minimal Music. Stylianou hat dafür 2015 auf dem Internationalen Kompositionswettbewerb „Coup des Vents“ im französischen Lille den zweiten Preis erhalten. Den Abschluss des Frühjahrskonzerts bildet "Sinatra in Concert" des amerikanischen Komponisten Jerry Nowak, in dem vier Frank-Sinatra-Nummern zu einem swingenden Medley vereinigt wurden.

Für die Stadtmusik ist das neue Programm auch Teil der intensiven Vorbereitung auf das Konzert im Stern Auditorium der New Yorker Carnegie Hall. Sie wurde ausgewählt als eines von vier Orchestern, die beim jährlichen New York Sounds of Summer International Music Festival auftreten dürfen. Ergänzt wird das New Yorker Programm um ein neues Werk des US-Komponisten Brett Abigana, welches als Weltpremiere aufzuführen die Stadtmusik die Ehre hat. Karten für das Konzert im Stockach sind im Vorverkauf (9 Euro, ermäßigt 8 Euro) im Kulturamt sowie an der Abendkasse (10 Euro, ermäßigt 9 Euro) erhältlich.

Für das Konzert der Stadtmusik bietet der SÜDKURIER seinen Lesern noch ein besonderes Schmankerl: Wir verlosen fünfmal zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung. Wer zweifachen freien Eintritt in die Jahnhalle haben möchte, der sollte gleich zum Telefonhörer greifen. Unter der Aktionsnummer (01379) 37 05 00 70 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) werden alle Teilnehmer registriert. Nach dem Signalton müssen die Anrufer Namen, Anschrift, Abo-Nummer und das Kennwort "Frühjahrskonzert" nennen. Die Aktion läuft bis Donnerstag, 11. Mai, 10 Uhr. Die Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht.

Die Verlosung

