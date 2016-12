Stockach Privater Rauchmelder gibt Alarm

Die Feuerwehr findet verbranntes Essen auf einem Herd. Ein größerer Brand konnte verhindert werden.

Am heutigen Dienstag gegen 16.15 Uhr haben Bewohner eines Wohnblocks im Bildstock die Feuerwehr alarmiert, nachdem ein privater Rauchmelder in einer Nachbarwohnung für längere Zeit zu hören gewesen war. Dies teilt die Stockacher Feuerwehr in einer Pressemeldung mit. Die Einsatzkräfte zerstörten demnach das Türschloss, um in die Wohnung zu gelangen. Dort fanden die Feuerwehrleute angebranntes Essen auf dem Herd, was den Rauchmelder auslöste. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung und übergaben sie wieder dem Bewohner. Die Feuerwehr Stockach war mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, der Einsatz dauerte eine halbe Stunde. Acht Feuerwehrleute waren in Bereitschaft. Auch Polizei und Rettungsdienst waren am Einsatzort.