Stockach Polizeikontrolle: Zwei Festivalbesucher fahren bekifft zurück

Ein 32-Jähriger und ein 19-Jähriger sind unter Drogeneinfluss auf dem Rückweg vom Southside in eine Polizeikontrolle gefahren

Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Montag in der Tuttlinger Straße gleich zwei Autofahrer angehalten, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer saßen und auf dem Rückweg vom Southside-Festival waren. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, fanden sie bei einem 32-jährigen Autofahrer eine geringe Menge Marihuana und testeten ihn in einem Drogenschnelltest positiv auf Cannabisprodukte. Außerdem war sein Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Ebenso bei einem 19-jährigen Autofahrer, der gegen 10.15 Uhr kontrolliert wurde. Ein Drogenschnelltest lieferte Hinweise auf Drogenkonsum.