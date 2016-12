Während die meisten an Weihnachten bei ihrer Familie sind und die freie Zeit genießen, müssen einige Menschen arbeiten. Wir stellen sie vor. Heute: Benjamin Weidele, Polizist

Für Benjamin Weidele ist es das dritte Mal in Folge, dass er an Heiligabend arbeiten wird. Der 35-Jährige ist Kommissar bei der Polizei Stockach und auch dieses Jahr für eine Schicht am 24. Dezember eingeteilt. Stets zwei Monate im Voraus werden die Dienstpläne im Revier ausgehängt. "Zunächst kann sich jeder freiwillig eintragen. Bleiben Schichten leer, kommt die Gerechtigkeitsliste zum Einsatz", sagt Weidele. In diese Liste fließt ein, wie oft jemand bereits an Weihnachten Dienst hatte und wie lange das schon her ist. Wer ganz oben auf der Liste steht, muss als nächstes wieder ran. Von 13 bis 21 Uhr hat er an Heiligabend Dienst.

"Jeder hat eine Familie, mit der er Heiligabend gerne verbringen würde", sagt Weidele. Aber für Kollegen mit Kindern sei es noch mal wichtiger, den Abend zu Hause zu verbringen. Deshalb hätte er sich in den vergangen Jahren stets freiwillig gemeldet. "Wir als Polizei müssen eben immer da sein. Da gibt es auch an Heiligabend keine Ausnahme", sagt er. Doch ganz ein Dienst wie jeder andere ist der 24. Dezember auch für den 35-Jährigen nicht. "Wir machen es uns natürlich so schön wie möglich", sagt Weidele. Zusammen mit Kollegen besorge er einen Weihnachtsbaum fürs Revier. Der Aufenthaltsraum werde bereits im Advent weihnachtlich geschmückt. "An Heiligabend sitzen wir dort zusammen und kochen uns ein Weihnachtsessen", sagt Weidele. Meist gebe es Raclette, da sei es nicht so schlimm, wenn man schnell aufstehen und losfahren müsse. An Heiligabend gebe es aber nicht mehr Einsätze als an anderen Tagen. "Am Abend ist natürlich weniger los als sonst. Nach 20 Uhr, wenn meist die Bescherung zu Ende ist, wird es wieder unruhiger."

Doch spätestens wenn seine Schicht zu Ende geht, braucht sich Weidele darüber keine Sorgen mehr zu machen. Als Ausgleich für seinen Dienst an Heiligabend bekommt er den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag frei – und kann dann auch bei seiner Familie sein.