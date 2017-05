Stockach Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

Mehrfach gab es in Stockach Anrufe, bei denen die Anrufer sich als Polizisten ausgaben und am Telefon Informationen über Wertgegenstände verlangten.

Bei der Polizei in Stockach seien fünf Fälle bekannt geworden, die alle am Sonntag zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in Stockach aufgetreten seien, erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Der Trick ging laut einer Pressemitteilung der Polizei in diesem Fall so: Die angeblichen Polizeibeamten riefen bei den Personen an und behaupteten, dass deren Adresse im Notizbuch einer Einbrecherbande gefunden worden sei. Die Angerufenen wurden deshalb gebeten, Türen und Fenster zu schließen und Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder über die Aufbewahrung ihrer Wertgegenstände zu geben. Die Personen, die sich nach solchen Vorfällen bei der Polizei meldeten, haben solche Auskünfte aber verweigert und die Gespräche beendet, heißt es in der Mitteilung weiter. Offenbar kannten sie frühere Warnungen vor dieser Masche. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, auf solche Anrufe einzugehen. Auf keinen Fall würden Polizisten am Telefon Kontodaten oder Auskunft über Vermögensverhältnisse verlangen. Außerdem solle man niemandem, den man nicht kennt, Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse geben und keine Programme auf den eigenen Computer herunterladen – dies sei in der Regel Schadsoftware, die Tätern Zugriff auf persönliche Daten ermöglichen kann. Auch wenn die Telefonnummer echt aussehe, solle man misstrauisch sein. Denn es gebe technische Möglichkeiten, den Anruf von einer Behördentelefonnummer vorzutäuschen. Im Zweifelsfall solle man sich von einem verdächtigen Anrufer nähere Informationen zu seiner Dienststelle geben lassen und die örtliche Polizeidienststelle anrufen. Am Telefon solle man sich zudem nicht unter Druck setzen lassen. Und im Verdachtsfall rät die Polizei schlicht und einfach: auflegen. Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de