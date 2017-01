Stockach Polizei findet bei Kontrolle Hanfsamen im Auto von 19-Jährigem

Ein 19-Jähriger muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Polizisten hatten bei einer Kontrolle am Dienstag unter anderem Hanfsamen in seinem Auto gefunden.

Im Auto eines 19-Jährigen sind am Dienstag bei einer Polizeikontrolle Hanfsamen und Reste von Marihuana gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, habe sie den jungen Mann gegen 16.15 Uhr an einer Kontrollstelle an der B 313 aus dem Verkehr gezogen. Beim Fahrer habe es zudem auch weitere Anhaltspunkte für Drogenkonsum gegeben. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und verbaten ihm die Weiterfahrt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.