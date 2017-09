Stockach Polizei erteilt Jugendlichen einen Platzverweis

Eine Gruppe betrunkener Jugendlicher hat Security-Kräfte in Zizenhausen angegangen. Polizisten mussten eingreifen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 1 Uhr nachts am Festgelände bei der Heidenfelshalle in Zizenhausen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach haben die dort eingesetzten Security-Kräfte der Gruppe von acht Jugendlichen den Zutritt zum Festgelände verwehrt. Die Jugendlichen hätten "mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss" gestanden, wie es in der Meldung wörtlich heißt. Die Gruppe hat demnach die Security-Kräfte angegangen, sodass die hinzugerufenen Polizisten eingreifen mussten. Sie sprachen einen Platzverweis gegen die Jugendlichen aus.