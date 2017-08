Stockach Polizei Stockach sucht Zeugen: Unbekannter im Hasenkostüm erschreckt Autofahrer auf K6180

Ein mit einem rosafarbenen Hasenkostüm bekleideter Unbekannter hat am Montag gegen 1 Uhr nachts am Rande der Kreisstraße zwischen Stockach und Zoznegg, auf Höhe der Abfahrt Richtung Ursaul, Autofahrern aufgelauert und diese erschreckt.

Laut Pressemitteilung der Polizei hatte sich die Person, die mit einem rosafarbenen Ganzkörper-Hasenkostüm bekleidet war, in einem Maisfeld am Rande der K 6180 versteckt. Ein 25-jähriger Autofahrer erschreckte sich vor dem plötzlich auf die Straße springenden Maskierten, wich aus und brachte sein Fahrzeug nach rund 100 Metern zum Stehen. Daraufhin sei der Unbekannte, der in einem Wäschekorb einen Teddybär dabei gehabt haben soll, zurück in das Maisfeld gerannt. Zeugen wollen in der Nähe eine weitere dunkel gekleidete Person, die sich ebenfalls aus dem Staub machte, bemerkt haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (07771) 93 91 0 zu melden.