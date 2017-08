Stockach Peter Adrian Gäng kandidiert als Bürgermeister

Kurz vor Toresschluss gab es noch eine zweite Bewerbung im Rennen um den Posten des Stockacher Bürgermeisters. Der Singener Versicherungsgeneralvertreter Peter Adrian Gäng wirft seinen Hut in den Ring.

Lange sah es so aus, als bliebe das Rennen um das Amt des Stockacher Bürgermeisters eine einsame Veranstaltung von Amtsinhaber Rainer Stolz. Er hatte schon zu Beginn der Bewerbungsfrist Anfang Juli seine Unterlagen abgegeben. Kurz vor Ende der Frist am gestrigen Montag, 28. August, um 18 Uhr ist nun doch noch ein Gegenkandidat hinzugekommen. Am Nachmittag hat Peter Adrian Gäng aus Singen seine Bewerbungsunterlagen bei Hubert Walk, dem Leiter des Stockacher Hauptamts und Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, abgegeben. Zum Bewerbungsschluss um 18 Uhr erklärte Walk, dass nur diese beiden Bewerbungen eingegangen seien. Über deren Zulässigkeit entscheidet der Gemeindewahlausschuss am heutigen Dienstag, 29. August, um 10 Uhr in einer öffentlichen Sitzung im großen Sitzungssaal des Rathauses. Die Wahl findet am Sonntag, 24. September, gleichzeitig mit der Bundestagswahl statt.

Dass er nun beinahe die gesamte Bewerbungsfrist hat verstreichen lassen, statt frühzeitig mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit zu gehen, erklärt Gäng damit, dass erst noch viel Organisatorisches zu regeln gewesen sei. Die Bewerbung samt dem Druck von Plakaten und Handzetteln habe er neben seiner Arbeit als Generalvertreter einer Versicherung vorbereitet. Für den Wahlkampf werde er nun außerdem ziemlich stark vor Ort in Stockach gebunden sein. Und Gäng kalkuliert bei seiner Kandidatur auch mit einem gewissen Überraschungsmoment. Chancen auf das Amt rechne er sich durchaus aus, sagt er im Gespräch. Durch den kurzen Wahlkampf seien diese aber nicht so leicht einzuschätzen.

Der 46-Jährige hat nach eigenen Angaben erst zum Jahreswechsel die Generalvertretung für einen großen Versicherungskonzern übernommen. Das Büro, das er mit einer Partnerin betreibt, ist in Singen. Zuvor sei er als Bezirksdirektor für die Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Bodenseekreis und Konstanz bei demselben Unternehmen tätig und dort außerdem im Betriebsrat aktiv gewesen. Verwaltungserfahrung habe er damit zwar nicht, aber durchaus Führungserfahrung. Und: "Es muss nicht unbedingt ein Verwaltungsfachmann sein." Von der Ausbildung her sei er Einzelhandelskaufmann, ein anschließendes Studium der Betriebswirtschaftslehre habe er nicht abgeschlossen, sondern sei recht bald ins Versicherungsgeschäft eingestiegen, so Gäng. Außerdem bestehen für Peter Gäng persönliche Beziehungen nach Stockach: Seine Schwester wohne in der Stadt, und Laufnarr sei er auch schon, abgesehen von seiner Aktivität als Fasnachter in der Singener Poppele-Zunft. Und er wirbt: Die Stockacher hätten jetzt die Chance, einen jüngeren Bürgermeister mit anderen Ideen zu bekommen.

Und welche Themen hat er sich für seinen Wahlkampf vorgenommen? "Die Oberstadt anders zu beleben, wird sicher eines der Themen sein", sagt er dazu. In diese Angelegenheit wolle er eine andere Linie bringen. Dabei denke er zum Beispiel an einen runden Tisch mit allen Beteiligten. Folgerichtig richtet Gäng auch bis zum Wahltermin sein Wahlkampfbüro in der Hauptstraße 4 in der Oberstadt ein. Außerdem wolle er verstärkt günstigen Wohnraum für Familien schaffen und beispielsweise den Familienrabatt bei Bauplätzen ausweiten. Sein Wahlkampf-Flugblatt wirbt außerdem mit Konzepten zur Entlastung vom Durchgangsverkehr, mit der Förderung des Tourismus, der Schließung von Lücken im Breitbandnetz und dem Erhalt des eigenständigen Krankenhauses.

Parteipolitisch sei er nach einer Zeit bei CDU und Junger Union in Singen, wo er auch Führungsämter hatte, 2004 FDP-Mitglied geworden, wo er bis zum Jahr 2006 Ortsverbandsvorsitzender gewesen sei, erzählt Gäng. In Stockach wolle er aber als unabhängiger Kandidat antreten. Denn als Bürgermeister habe er ebenfalls Neutralität zu wahren, und das werde er auch tun. Im Hintergrund seiner Kandidatur stehe der demokratische Gedanke, so erklärt es Gäng, der verheiratet und katholisch ist. Und: "Ich will frischen Wind unter die Nellenburg bringen." Auf jeden Fall meint Peter Gäng es ernst mit seine Kandidatur. Er kündigt einen kurzen, aber intensiven Wahlkampf an und will in den Wochen bis zum Wahlsonntag möglichst viel in Stockach präsent sein – beispielsweise bei Ortsbegehungen, auf dem Markt oder bei Vereinen, die das möchten.

SÜDKURIER-Podium

Die Stockacher Lokalredaktion des SÜDKURIER lädt im Vorfeld der Bürgermeisterwahl zu einem Abend mit den Kandidaten ein. Der Termin ist am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr im Pallottiheim der katholischen Kirchengemeinde. Bei der Veranstaltung werden die Kandidaten sich selbst, ihre Ziele und ihre bisherige Arbeit vorstellen können. Und auch die Besucher werden die Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. (eph)