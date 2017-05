Stockach Parkrempler auf Discounter-Parkplatz: Verursacher fährt einfach davon

Böse Überraschung für eine Frau, die ihr Auto auf dem Parkplatz an der Straße Stadtwall abgestellt hatte.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Stadtwall, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Als die Frau nach kurzer Abwesenheit gegen 14.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Laut der Mitteilung muss ein unbekannter Fahrer gegen das Auto gefahren sein. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.