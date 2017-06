Stockach Parkplatz Nellenburg: Diebe pumpen erneut Diesel aus Lastwagen ab

Bereits vier Vorfälle von Dieseldiebstahl haben sich in den letzten Tagen auf Autobahnparkplätzen an der A98 und A81 ereignet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag auf dem Parkplatz Nellenburg aus einem Lastwagen 600 Liter Diesel gestohlen. Die Polizei vermutet laut einer Pressemitteilung, dass es sich um die selben Täter handelt, die in der Nacht zum Freitag 400 Liter Diesel aus einem Lastwagen auf dem Parkplatz entwendeten. Auf dem Parkplatz Bargen an der A 81 haben sich zwei weitere Dieseldiebstähle ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat Mühlhaus-Ehingen unter Tel. (07 73 3) 99 60 0.