Stockach Parkhaus: Auto beim Ein- und Ausparken beschädigt

Erst streift eine Autofahrerin einen Betonpfosten, dann fuhr sie rückwärts gegen einen Audi

Eine Autofahrerin hat im Parkhaus in der Goethestraße beim Ausparken einen Audi beschädigt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, fuhr die Frau zunächst vorwärts in eine freie Parklücke und streifte dabei mit ihrer rechten Frontseite einen Betonpfosten. Beim Versuch rückwärts aus der Parklücke zu fahren, stieß sie gegen einen daneben geparkten Audi. Dabei beschädigte sie dessen Heckschürze. An ihrem Auto entstand ein Schaden von Schätzungsweise 2000 Euro und am geparkten Audi zusätzölich 500 Euro.