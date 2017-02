Stockach Parfümdiebe flüchten und werfen ihr Diebesgut weg

Zwei Männer haben in einem Stockacher Drogeriemarkt ein Parfüm und eine Creme gestohlen. Nachdem eine Zeugin sie verfolgt hatte, haben sie ihre Beute weggeworfen, sind aber entkommen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 19 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Goethestraße, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Der 20 bis 25 Jahre alte Mann und sein vermutlich etwas jüngerer Begleiter haben dort ein hochwertiges Parfüm und eine ebenfalls hochwertige Creme gestohlen. An der Eingangstür des Geschäftes löste die Alarmanlage aus, eine Zeugin nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Die beiden Männer warfen daraufhin das Diebesgut in einen Garten, wo es gefunden wurde. Die Täter sind allerdings entkommen. Der ältere der beiden Männer wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er war laut der Mitteilung bekleidet mit einem längeren Mantel mit Kapuze und dunkler Jeans. Der zweite Mann wird demnach auf etwa 18 bis 25 Jahre geschätzt und soll schwarz-weiße Turnschuhe der Marke Nike getragen haben. Die Polizei Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.