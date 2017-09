Orsingen-Nenzingen Orsinger Schule abgerissen

Eine fast vierhundertjährige Ära geht damit zu Ende. Die freigewordene Fläche wird nun komplett umgestaltet.

Mit dem Ganztagsangebot der Doppelgemeinde an der Nenzinger Schule wurde die Nachfrage von Schülern in Orsingen so gering, dass seit 2015 kein Unterricht mehr dort stattfand. Zudem war das Gebäude sanierungsbedürftig, so dass sich die Gemeinde für den Abriss entschied. Damit wird auch Platz für die Umgestaltung des Kindergartens frei.

Hans Werner IV von Raitenau gründete 1641 den ersten Schuldienst für seine Untertanen. Der Schlossherr von Langenstein gründete damals auch eine Stiftung, die Lehrer, Kaplan und Armenhaus bezahlte. Darum heißt das Gebiet, in dem er 1668 das erste Schulgebäude baute, "Spital". Die erste Schule stand bei der Kirche in der heutigen Mühlenstraße. Sie wurde 1967 im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt abgerissen. Im Zug der Säkularisierung durch Napoleon wurde die Kaplanei und Stiftung aufgehoben. Somit ging die Verantwortung für den Schuldienst an die politische Gemeinde über.

Diese richtet den Schuldienst von 1813-1911 im ehemaligen Kaplaneihaus direkt neben der neuen Schule aus. 1911 wurde dann das jetzt abgerissene Schulgebäude erstellt. Dieses wurde 1967 und 1968 unter Bürgermeister Ferdinand Stemmer umfangreich erweitert. Anfangs der siebziger Jahre waren beide Schulen noch Grund- und Hauptschulen. Doch an beiden Standorten mussten nach und nach die Hauptschulklassen geschlossen werden. Die beiden letzten Schulleiter in Orsingen waren Wolfgang Anselment (1965–1980) und Bernd Geißer (1980–2002).

Für viele Orsinger war die endgültige Schließung ihrer Schule schon nach der Verwaltungsreform nur noch eine Frage der Zeit. Als damals die beiden Gemeinden Orsingen und Nenzingen zusammengelegt wurden, wurde die Schulleiterstelle nach Nenzingen gelegt. Damit war Nenzingen die Stammschule und Orsingen deren Außenstelle. 2015 wurde dann der Unterricht in Orsingen eingestellt, auch weil die Orsinger das Konzept der Ganztagsschule der wohnortnahen Schule vorzogen.

Die durch den Abriss frei gewordene Fläche sowie der bisherige Schulhof werden komplett neu umgestaltet. Durch den Abriss kann der benachbarte Kindergarten erweitert werden. Bisher war die Heizungsanlage im Schulhaus. Diese und die Leitungen müssen nun ebenfalls neu geordnet werden. In einer Gemeinderatssitzung sprach Bürgermeister Bernhard Volk von der Standortsicherung für den Kindergarten von mindestens 25 Jahren. Die Ausgestaltung des Kindergartens wird den Dorfkern maßgeblich gestalten.

Grundschule Nenzingen

Die Schule der Doppelgemeinde ist ein Grundschule. Ihr Standort ist in Nenzingen. Seit dem Schuljahr 2011/12 wird sie als Ganztagsschule betrieben. Im Zuge der konzeptionellen Umgestaltung wurde auch das Gebäude erweitert. Schulleiterin ist seit 2014 Jeannette Spiekermann. Sie ist im aktuellen Schuljahr für 129 Schüler in acht Jahrgangsklassen und 13 Lehrkräfte sowie Betreuungskräfte, Jugendbegleiter und eine FSJlerin verantwortlich. (sch)