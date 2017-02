Stockach Optimismus beim TC Stockach

Der Tennisclub renoviert und verschönert sein Clubhaus. Zur Gewinnung neuer Mitglieder denkt der Vorstand darüber nach, die Plätze auch Betriebssportmannschaften zur Verfügung zu stellen.

Stockach – Hubert Steinmann, langjähriges Mitglied und aktiver Spieler, bezeichnete in seiner Rede zur Entlastung des Vorstands den TC Stockach als Insel der Glückseligen. "Wir, als langjährige Turnierspieler, kommen viel rum in unserem Tennisbezirk, und aus meinen Erkenntnissen diesbezüglich kann ich nur sagen, dass unser Club fantastisch dasteht", sagte Steinmann. Damit erfreute er nicht nur den Vorsitzenden Michael Freitag. Dieser wurde zusammen mit dem gesamten bisherigen Vorstand bei der Generalversammlung einstimmig für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Ja, es gab tatsächlich viel Positives aus dem Clubleben zu berichten, was die Reden der diversen Ressortleiter zeigten. So erläuterte der zweite Vorsitzende Frank Hünefeld ausführlich die zahlreichen Renovierungs- und Verschönerungsmaßnahmen im TC-Clubhaus am Osterholz. Sehr zur Freude der Mitglieder konnte er bekanntgeben, dass jetzt im Clubhaus ein zusätzlicher beheizbarer Gastraum zur Verfügung stehe, denn durch großzügige Spenden von Handwerkern und Clubmitgliedern konnte endlich eine hochwertige Glasfalttüre eingebaut werden, die jetzt das Ambiente des Hauses sehr verbessere.

Dass auch die Jugendarbeit unter der Leitung von Marijana Frank und Irmgard Zehnle Früchte trägt, zeigt die Tatsache, dass der Tennisclub Stockach im Jahr 2017 keine sogenannten Spielgemeinschaften mit dem TC BW Bodman-Ludwigshafen bilden muss. "Wir sind dieses Jahr in der glücklichen Lage, so viele Jugendliche im Club zu haben, dass wir die Jugendmannschaften komplett in allen Altersklassen selbst besetzen können", so die Jugendleiterin und Club-Trainerin Marijana Frank – nicht ohne Stolz. Allerdings betonte sie auch, im Beisein der neuen Vorsitzenden des TC BW Bodman-Ludwigshafen, Juliane Reuter, dass die bisherige Zusammenarbeit immer hervorragend geklappt habe und einer weiteren Zusammenarbeit der beiden Clubs bei Bedarf nichts im Wege stünde – zumal diese Zusammenarbeit im aktiven Bereich sowieso bestehe.

Über diesen Bereich der aktiven Mannschaften berichtete dann Sportwart Andreas Messmer, der leider bekanntgeben musste, dass in der kommenden Saison keine Mannschaft Herren 2 gemeldet werden könne. "Das tut mir als Sportwart sehr weh, aber wir haben in dieser Altersklasse einfach keine Spieler mehr mit entsprechender Spielstärke." Das Thema Mitgliederzahl stellte auch im Bericht des ersten Vorsitzenden einen Schwerpunkt dar. "Obwohl wir im Moment noch mit der Anzahl der Mitglieder leben können, zeichnet sich doch für die Zukunft ein Rückgang ab", so Freitag. Der Vorstand wolle dagegen ankämpfen, und so kam die Idee sogenannter Betriebssportgemeinschaften – die es früher schon mal gab – auf die Agenda. "Wir wollen auf die hiesigen Betriebe zugehen und ihnen unsere Plätze für Betriebsmannschaften zur Verfügung stellen, natürlich mit der Überlegung, dass der eine oder andere Betriebssportler dann auch zum Clubmitglied werden wird", erläuterte Freitag.

"In den vergangenen Jahren konnten wir jährlich unser noch nicht ganz getilgtes Darlehen für den Kauf der Plätze durch entsprechende Beträge verringern – das war in diesem Jahr durch die vielen Investitionen in Plätze und Clubhaus nicht möglich", erklärte Kassier Andreas Leppert. Er musste den Mitgliedern von einem Minus von 780 Euro berichten. Dieser Minus-Betrag rief bei den Anwesenden positives Erstaunen hervor, dann nach diesen vielen Baumaßnahmen hatten alle mit einem wesentlich höheren Minus gerechnet. Leppert sagte, dass einige Firmen und Mitglieder finanziell kräftig mitgeholfen hätten, das Defizit in der Kasse gering zu halten.

Nach den vielen Aktivitäten des Clubs, die Michael Freitag in seinem Bericht ausführlich erläuterte, zog er noch eine Überraschung aus dem Ärmel: "Im Moment sieht es so aus, dass wir für die aktiven Mannschaften einen neuen Trainer bekommen könnten. Dieser Trainer heißt Rodrigo, stammt aus Uruguay, spricht Spanisch und würde das Mannschaftstraining übernehmen und selbst die erste Herrenmannschaft als Spieler verstärken", erklärte Freitag noch zurückhaltend euphorisch. Er deutete an, dass die Angelegenheit zwar noch nicht ganz in trockenen Tüchern sei, er aber jetzt schon eine Wohnung sowie einen Sprachpaten für den Club-Neuling suche.

"Für die kommenden zwei Jahre gehen uns in der Vorstandschaft die Ideen nicht aus", meinte Michael Freitag. Worte, die von den Mitgliedern bei der Versammlung mit großem Applaus bedacht wurden.

Verdiente Mitglieder

Der TC Stockach ehrte bei der Versammlung Birgit Pfeiffer-Buchbinder und ihren Bruder Carl Heinz Pfeiffer sowie Günter Harz für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Falko Widenhorn erhielt eine Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft. Diana und Julia Grathwohl wurden für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. In einer Gedenkminute wurde des TC-Ehrenmitglieds Rolf Pfeiffer gedacht, der im Juli 2016 im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Pfeiffer war Zeit seines Lebens dem TC sehr verbunden und wirkte über Jahrzehnte im Vorstand mit. (rb)