Stockach Offene Fragen bringen Freispruch: Beute im Wert von 380 000 Euro bleibt verschwunden

Ein schwerer Diebstahl im Raum Stockach kann zwei Angeklagten nicht nachgewiesen werden. Der Richter sieht Fehler im Ermittlungsverfahren und spricht die Angeklagten aufgrund mangelnder Beweise frei

Stockach/Konstanz – Ein auf den ersten Blick klarer Fall hat bei der Gerichtsverhandlung mehr Fragen aufgeworfen, als geklärt wurden. Deshalb sprach der Richter eine Frau und einen Mann vor dem Amtsgericht Konstanz im Fall eines schweren Diebstahls im Raum Stockach frei. "Wir konnten aufgrund der Beweislage nicht feststellen, wie der Vorfall sich ereignete. Das heißt nicht, dass die Angeklagten es nicht waren, aber es können auch andere Täter sein", begründete der Richter sein Urteil.

Laut Anklage plante die angeklagte Rentnerin einen Diebstahl im Haus ihres damaligen Lebensgefährten, den der Angeklagte im Mai 2015 begangen haben soll, während die Frau mit dem Geschädigten einen Ausflug unternahm. Es entstand ein geschätzter Schaden von 380 000 Euro. Die Polizei fand keine Einbruchsspuren, sodass die Ermittler davon ausgingen, der Täter sei mit einem Schlüssel in das Haus gelangt. Dort soll er mit Schlüsseln aus dem Büro zwei Tresore geöffnet und einen dritten Tresor mitgenommen haben.

Die Angeklagten verweigerten ihre Aussagen vor Gericht. Der Geschädigte erschien aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes nicht. Die Angeklagte führte zum Tatzeitpunkt mit dem Geschädigten seit sechs Jahren eine Beziehung. "Ich wusste von meinem Vater, dass das Verhältnis nicht mehr gut war und dass er sich trennen wollte", sagte die Tochter des Bestohlenen im Zeugenstand. Sie sei überrascht gewesen über den gemeinsamen Ausflug. Als ihr Vater sie am nächsten Tag aufgelöst über den Diebstahl informierte, verdächtigte sie die Angeklagte.

In der Garage der Angeklagten stellten die Ermittler eine Sackkarre sicher, mit der laut Ermittlungsbericht der Tresor abtransportiert wurde, da sich Lackreste daran fanden. Doch die Spurensicherung konnte das nicht belegen, weshalb der Hauptkommissar im Fall als Zeuge geladen wurde. Er sei sich nicht mehr sicher, wie diese Tatsache in den Bericht kam, und dachte eigentlich, die Kriminaltechnik fand die Spuren damals am Tatort. "Mir kam auch die Reaktion der Angeklagten auf die gefundene Sackkarre seltsam vor, da sie erschrak, und behauptete, diese noch nie gesehen zu haben", so der Kommissar.

Zudem sorgten Kurznachrichten der Angeklagten am Tattag auf ihr Zweithandy, das in ihrem Haus lag, für Verwirrung. Das Motiv der Angeklagten sahen die Ermittler nicht bei Geld, sondern bei Verträgen und Protokollen aus dem Tresor ihres ehemaligen Lebenspartners. Die Verteidigung argumentierte jedoch, dass die darin getroffenen Vereinbarungen auch beim Notar dokumentiert seien, sodass ein Diebstahl keinen Sinn ergebe. Zudem kritisierten die Anwälte Unstimmigkeiten im Verfahren und warfen den Ermittlern einseitige Ermittlungen zulasten der Angeklagten vor. Auch der Richter sprach von Tendenzen. "Die Ermittlungen haben viele Fragen aufgetan, denen von den Ermittlern nicht nachgegangen wurde. Eine Belastungstendenz zur Angeklagten bei den Ermittlungen kann nicht von der Hand gewiesen werden", so der Richter. Es seien mehrere Personen im Besitz eines Schlüssels gewesen, die nicht überprüft wurden. Zudem seien Nachbarn erst ein Jahr nach der Tat zu Beobachtungen befragt worden. Er sei daher mit seinen Schöffen zum Urteil gekommen, dass er nicht ohne Zweifel die beiden Angeklagten verurteilen könne, weshalb er sie freisprach.

Mangelnde Beweislage

Die Staatsanwaltschaft brachten als Beweise eine Sackkarre und einen Fußabdruck auf der Sackkarre vor Gericht. Die Schuhspur konnte ein Sachverständiger nicht den Schuhen des Angeklagten zuweisen. Zudem fand die Spurensicherung keine Lackspuren eines Tresors, die die Ermittler angeblich feststellten. Der Spur eines grünen Wagens am Tattag in der Einfahrt gingen Ermittler laut Richter nicht nach. (lem)