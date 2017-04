Stockach Obstgehölze und Ziersträucher geklaut: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter lädt mehrere Ziersträucher und Obstgehölze in sein Fahrzeug ohne Kennzeichen und fährt davon, ohne die Ware zu bezahlen

Auf einem Betriebsgelände eines Marktes in der Meßkircher Straße hat ein unbekannter Mann mehrere Ziersträucher und Obstgehölze geklaut. Laut Polizei fuhr er am Donnerstag gegen 16 Uhr mit einem dunkelgrünen, älteren BMW auf das Betriebsgelände und lud die Sträucher und Gehölze in sein Auto, an dem das hintere Kennzeichen fehlt. Zeugen beobachteten anschließend, wie er das Gelände verließ, ohne die Ware vorab zu bezahlen. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 150 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizei Stockach unter Telefonnummer (07771) 9391 0.