Stockach Obstbauern wünschen sich Unterstützung nach Frostschäden

Mehrere Landespolitiker besuchen den Waldegghof. Betreiberin Barbara Mayer zeigt den Landtagsabgeordneten die Obstbäume ohne Früchte und, wie die Landwirte versuchen, ihre Anlagen zu schützen. Landtagsabgeordneter Martin Hahn (Grüne) sowie die Abgeordneten Jürgen Keck und Klaus Hoher (FDP) sagen Unterstützung zu

Stockach-Wahlwies – Auf dem Waldegghof am Ortsrand von Wahlwies trafen sich 50 Obstbauern der Region mit den Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Konstanz und Bodenseekreis, um ihnen die Folgen der Frostnächte im April deutlich zu machen. Dorothea Wehinger und Martin Hahn (beide Bündnis 90/Die Grünen) kamen vormittags, Jürgen Keck und Klaus Hoher (beide FDP) stellten sich nachmittags der Diskussion. Hahn und Hoher sind Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Ländlicher Raum im Landtag von Baden-Württemberg. Dass das Treffen zweigeteilt verlief, lag an Terminschwierigkeiten, erklärte Franz Buhl, Vorsitzender des Obstbauvereins Bodensee. Er hatte gemeinsam mit Barbara Mayer auf ihren Hof eingeladen.

"Dieser Tag dient der Information der Politiker. Wir wollen zeigen, wie es wirklich aussieht. Der Schaden ist größer, als man dachte." Jetzt folge die Schadensermittlung. "Die Entschädigung sollte da greifen, wo sie gebraucht wird, zeitnah und unbürokratisch", forderte Buhl.

Martin Hahn betreibt den Helchenhof in Bonndorf, einem Ortsteil von Überlingen. Den Gästen, darunter Winfried Roesch vom Amt für Landwirtschaft, Holger Stich und Peter Graf vom BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband), Johannes von Bodman, Ewald Grundler vom Obstgroßmarkt Grundler in Espasingen, Gemeinderätin Evelyne Kramer, der Wahlwieser Ortsvorsteher Udo Pelkner und Karl-Hermann Rist, Ortschaftsrat in Wahlwies und Landwirt auf dem Erlenhof des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs, sagte er seine volle Unterstützung zu.

Unmittelbar nach den Frostnächten habe er der Landesregierung signalisiert, dass der Schaden die Dimensionen von 2011 um ein Mehrfaches übertreffen werde. "2011 wurden elf Millionen Euro ausgezahlt. Auf unser Betreiben wurde das Ereignis zur Naturkatastrophe erklärt." Damit sei die Grundlage zur Entschädigung und Unterstützung gegeben. Er glaube, der Bund werde mit ins Boot gehen.

Aus den Bäumen mit braunen Blüten im April sind kräftig aussehende, dicht belaubte Bäume geworden. "Die Wahrnehmung vergilbt, wir haben eine enorme Schadensdimension in der Fläche", sagte Hahn. Die Lage müsse aufbereitet und die notwendigen Mittel im Haushalt 2018 bereitgestellt werden. "Diese brauchen wir nicht, um alle Schäden zu ersetzen, aber um damit die Schäden, die die Existenz bedrohen, entschärfen zu können." Er forderte: "Man muss mehr Gefahrenversicherungen anbieten, die Landwirte müssen steuerliche Rücklagen bilden dürfen." Quer durch alle Fraktionen seien die Abgeordneten des Landtags dafür, eine Gleichstellung der Personengesellschaft mit einer GmbH, die Rückstellungen machen kann und nachversteuert, zu erreichen: "Mehr wollen wir gar nicht."

Martin Hahn sprach den Obstbauern Mut zu: "Außerhalb der Siedlungsflächen sind 90 Prozent Kulturlandschaften. Wir werden als politische Kräfte alles dafür tun, dass es gut in unserem Land weitergeht." Dorothea Wehinger betonte: "Wir leben von der Landwirtschaft, kommen in den Genuss der Erzeugnisse, aber die Preise sind zu niedrig. Da stimmt etwas nicht." Sie sprach sich dafür aus, verstärkt regionale Produkte zu kaufen und so die Landwirte zu unterstützen.

Martin Hahn erklärte weiter, es müsse möglich sein, Schutzmaßnahmen wie Erdbeertunnel oder Frostberegnungssysteme zu installieren. Hagelschutznetze gehörten inzwischen zur landwirtschaftlichen Produktion, da habe man die Wirklichkeit anerkannt. Johannes von Bodman sagte, zur Frostschutzberegnung benötige man riesige Pumpen und Rohre, das sei aus seiner Sicht in breiter Fläche nicht machbar. Die Obstbauern seien die Leidtragenden der durch die Industrie bedingten Erwärmung: "Pro Hektar und Jahr rechnet man 8000 Euro für die Pflegekosten der Anlage. Bei einem Betrieb mit 30 Hektar sind das 240 000 Euro Kosten, nur um auf eine betriebswirtschaftliche Null zu kommen."

Auch Jürgen Keck und Klaus Hoher sprachen sich dafür aus, die Obstbauern nicht erst zu unterstützen, wenn der Notfall eintritt. Sie müssten Rücklagen bilden dürfen. Man müsse vorausschauende Lösungen suchen. Es müsse Sofortmaßnahmen geben, da viele Landwirte nicht wüssten, wie sie ihren Verbindlichkeiten nachkommen sollen.

Der Aprilfrost und seine Auswirkungen für die Obstbauern